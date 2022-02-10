Права на фильмы и игры по «Властелину колец» выставят на аукцион — их оценивают в 2 миллиарда долларов

Компания Saul Zaentz Co. собирается выставить на аукцион права на создание сериалов, мерча, игр, тематических парков и мероприятий по «Властелину колец», «Хоббиту» и другим произведениям Толкина.

Права оценивают не менее чем в 2 миллиарда долларов. Сделку планируют совершить в 2022-м — в год выхода высокобюджетного сериала по «Властелину колец» от Amazon. Сам Amazon также в списке потенциальных покупателей.

Компания предпринимателя Сола Зэнца выкупила права в 1976 году. В сделку не вошла лицензия на производство сериалов продолжительностью более восьми эпизодов, из-за чего Amazon вёл переговоры напрямую с наследниками Толкина, а не с компанией.

Напомним, по «Властелину колец» также анонсирован полнометражный аниме-фильм от New Line и Warner Bros. Animation «Война Рохиррим».