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    Новости

    По «Властелину колец» готовят аниме-фильм «Война Рохиррим». Это не шутка

    10 июня 2021
    10.06.2021
    657
    0 минут на чтение
    По «Властелину колец» готовят аниме-фильм «Война Рохиррим». Это не шутка

    Ваш «Властелин колец» теперь аниме.

    Warner Bros. и New Line возвращаются во вселенную «Властелина колец». Киноподразделение компании совместно с анимационный (Warner Animation Group) готовят для кинотеатров полнометражный аниме-фильм во вселенной Толкина.

    «Война Рохиррим» — отдельное произведение, которое поставит Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). Продюсером выступит Джозеф Чоу. Вместе они ранее работали над  «Ультрамэном» и «Яблочным зёрнышком». Сценарий пишут Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюз («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»). Должность консультанта займёт Филиппа Бойенс, занимавшаяся сценарием «Властелина колец» и «Хоббита». Джексон в проект не вовлечён, пишет The Hollywood Reporter.

    Действие аниме-фильма развернётся примерно за 250 лет до событий трилогии вокруг девятого короля Рохана Хельма Молоторукого, который оборонял свою родину во время войны с Дунландом и Долгой Зимы.

    Даты выхода пока нет.

    Параллельно по «Властелину колец» Amazon готовит сериал для своего стриминг-сервиса.

    В апреле министр экономического развития и туризма Новой Зеландии упомянул, что Amazon намерен вложить в производство нескольких сезонов сериала 465 миллионов долларов, включая установку декораций и пересъёмки. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»). Авторы сериала косвенно подтвердили огромные траты.

    По всей видимости, сериал выйдет не раньше 2022 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. Некоторые из них поставит режиссёр «Ведьмака».

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