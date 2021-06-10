По «Властелину колец» готовят аниме-фильм «Война Рохиррим». Это не шутка

Ваш «Властелин колец» теперь аниме.

Warner Bros. и New Line возвращаются во вселенную «Властелина колец». Киноподразделение компании совместно с анимационный (Warner Animation Group) готовят для кинотеатров полнометражный аниме-фильм во вселенной Толкина.

«Война Рохиррим» — отдельное произведение, которое поставит Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). Продюсером выступит Джозеф Чоу. Вместе они ранее работали над «Ультрамэном» и «Яблочным зёрнышком». Сценарий пишут Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюз («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»). Должность консультанта займёт Филиппа Бойенс, занимавшаяся сценарием «Властелина колец» и «Хоббита». Джексон в проект не вовлечён, пишет The Hollywood Reporter.

Действие аниме-фильма развернётся примерно за 250 лет до событий трилогии вокруг девятого короля Рохана Хельма Молоторукого, который оборонял свою родину во время войны с Дунландом и Долгой Зимы.

Даты выхода пока нет.

Параллельно по «Властелину колец» Amazon готовит сериал для своего стриминг-сервиса.

В апреле министр экономического развития и туризма Новой Зеландии упомянул, что Amazon намерен вложить в производство нескольких сезонов сериала 465 миллионов долларов, включая установку декораций и пересъёмки. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»). Авторы сериала косвенно подтвердили огромные траты.

По всей видимости, сериал выйдет не раньше 2022 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. Некоторые из них поставит режиссёр «Ведьмака».