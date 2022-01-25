Продюсер «Звёздных врат» готовит фантастический сериал о корабле поколений

Syfy продолжает расширять эфирную сетку. Канал заказал 12 эпизодов нового фантастического сериала The Ark («Ковчег») продюсеру Дину Девлину.

Девлин работал вместе с Роландом Эммерихом над «Днём независимости» и фильмом «Звёздные врата». Кроме того, вместе с шоураннером Джонатоном Гласснером он занимался сериалом по «Звёздным вратам». И теперь Гласснер выступит сценаристом и шоураннером «Ковчега» — дуэт снова поработает вместе.

Действие сериала развернётся в будущем через сто лет. В центре сюжета окажется космическое колонизаторское судно «Ковчег», которое отправилось к другим планетам. В пути судно терпит крушение, остаётся только группка выживших, которые должны сделать всё, чтобы спасти человечество.

Судя по всему, канал крайне доволен двумя последними запущенными сериалами — «Засланцем из космоса» и «Чаки». Вероятно, именно их результаты сподвигли заказать сразу 12 серий.

Ранее Девлин занимался сериалами «Воздействие», «Библиотекари» и «Аванпост», а также серией фильмов «Универсальный солдат».