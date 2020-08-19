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    Новости

    Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе 30 сентября

    19 августа 2020
    Кот-император
    19.08.2020
    1403
    1 минута на чтение
    Ранни доступ Baldur's Gate 3 выйдет 30 сентября

    Во время прямого эфира студия Larian поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и объявила дату выхода игры в раннем доступе — 30 сентября. Пока что только в Steam и Google Stadia.

    В игре будет полностью доступен первый акт, он будет включать в себя свыше 20 часов контента. Кроме того, дадут возможность покопаться в редакторе персонажа — с несколькими доступными расами и классами. Ранний доступ ограничен 4 уровнем прокачки. В группу разрешат одного из пяти персонажей. Мультиплеер появится позже.

    Кроме того, на презентации показали расширенную версию вступительного ролика — корабль иллитида телепортируется не куда-то, а прямиком в Авернус, первый слой Баатора, плана дьяволов. Там герои видят очередной виток Кровавой войны, битву между дьяволами и демонами. Параллельно персонажу предстоит разобраться с паразитом свежевателя разума, который в него поместили. К примеру, можно будет пойти на сделку с дьяволом, продав душу.

    Весь стрим:

    В Steam можно глянуть обновлённые системные требования:

    Минимальные

    • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 64-bit
    • Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
    • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
    • Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
    • DirectX: Версии 11
    • Место на диске: 70 GB

    Рекомендованные

    • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 64-bit
    • Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
    • DirectX: Версии 11
    • Место на диске: 70 GB

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    Кот-император
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