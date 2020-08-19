Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе 30 сентября

Во время прямого эфира студия Larian поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и объявила дату выхода игры в раннем доступе — 30 сентября. Пока что только в Steam и Google Stadia.

В игре будет полностью доступен первый акт, он будет включать в себя свыше 20 часов контента. Кроме того, дадут возможность покопаться в редакторе персонажа — с несколькими доступными расами и классами. Ранний доступ ограничен 4 уровнем прокачки. В группу разрешат одного из пяти персонажей. Мультиплеер появится позже.

Кроме того, на презентации показали расширенную версию вступительного ролика — корабль иллитида телепортируется не куда-то, а прямиком в Авернус, первый слой Баатора, плана дьяволов. Там герои видят очередной виток Кровавой войны, битву между дьяволами и демонами. Параллельно персонажу предстоит разобраться с паразитом свежевателя разума, который в него поместили. К примеру, можно будет пойти на сделку с дьяволом, продав душу.

Весь стрим:

В Steam можно глянуть обновлённые системные требования:

Минимальные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Версии 11

Место на диске: 70 GB

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