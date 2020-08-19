Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе 30 сентября

Во время прямого эфира студия Larian поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и объявила дату выхода игры в раннем доступе — 30 сентября. Пока что только в Steam и Google Stadia.
В игре будет полностью доступен первый акт, он будет включать в себя свыше 20 часов контента. Кроме того, дадут возможность покопаться в редакторе персонажа — с несколькими доступными расами и классами. Ранний доступ ограничен 4 уровнем прокачки. В группу разрешат одного из пяти персонажей. Мультиплеер появится позже.
Кроме того, на презентации показали расширенную версию вступительного ролика — корабль иллитида телепортируется не куда-то, а прямиком в Авернус, первый слой Баатора, плана дьяволов. Там герои видят очередной виток Кровавой войны, битву между дьяволами и демонами. Параллельно персонажу предстоит разобраться с паразитом свежевателя разума, который в него поместили. К примеру, можно будет пойти на сделку с дьяволом, продав душу.
Весь стрим:
В Steam можно глянуть обновлённые системные требования:
Минимальные
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 70 GB
Рекомендованные
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 70 GB
Читайте также
Planescape: потерянная мультивселенная D&D
Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.
Незабываемые королевства. Прошлое и будущее Baldur’s Gate
Серию Baldur’s Gate в ближайшие годы ждет продолжение — это ли не повод для радости?
Baldur’s Gate: Descent into Avernus — каким получилось адское приключение для D&D 5e?
Wizards of the Coast представили историю о добре и зле, славе и предательстве, в которой герои вольны заключать сделки с дьяволами и кататься на адских машинах.
-
Новости фантастики
«Гарри Поттер и философский камень» преодолел планку сборов в миллиард долларов сборов
Deathloop от Arkane не выйдет в 2020 году — игру перенесли
Съемки «Матрицы 4» в Берлине возобновились спустя 5 месяцев
Что почитать: космоопера «Гнев Тиамат» Джеймса Кори и фэнтези «Молитва из сточной канавы»
Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили и наградили победителей
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.