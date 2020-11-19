Разработчики Hitman анонсировали игру про Джеймса Бонда

IO Interactive, ответственная за серию Hitman, анонсировала игру про Джеймса Бонда, которая получила рабочее название Project 007.

Подробностей очень мало. Известно, что сюжет расскажет о становлении героя в качестве агента 007.

Судя по всему, разработка стартовала недавно — сейчас компания набирает сотрудников в команду. Тем не менее она уверена, что это ее самый амбициозный проект.

У Project 007 нет даты выхода. Напомним, что IO Interactive также занимается Hitman 3, релиз которой намечен на 2021 год.