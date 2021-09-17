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    Новости

    Ремастеры BloodRayne и BloodRayne 2 выпустят на консолях

    17 сентября 2021
    17.09.2021
    491
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    Издательство Ziggurat Interactive выпустит BloodRayne: ReVamped и BloodRayne 2: ReVamped на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

    В конце прошлого года, напомним, переиздание обеих частей появились ПК, только игры были с подзаголовком Terminal Cut.

    По словам компании, реакция фанатов на ремастеры была потрясающая, поэтому их решили портировать на современные консоли.

    В ReVamped-версиях будут поддержка 4К-разрешения, масштабированные заставки, переработанное освещение, улучшенные эффекты и русская локализация.

    Даты релиза пока нет.

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