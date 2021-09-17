Ремастеры BloodRayne и BloodRayne 2 выпустят на консолях

Издательство Ziggurat Interactive выпустит BloodRayne: ReVamped и BloodRayne 2: ReVamped на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В конце прошлого года, напомним, переиздание обеих частей появились ПК, только игры были с подзаголовком Terminal Cut.

По словам компании, реакция фанатов на ремастеры была потрясающая, поэтому их решили портировать на современные консоли.

В ReVamped-версиях будут поддержка 4К-разрешения, масштабированные заставки, переработанное освещение, улучшенные эффекты и русская локализация.

Даты релиза пока нет.