Ремастеры BloodRayne и BloodRayne 2 выпустят на консолях

Издательство Ziggurat Interactive выпустит BloodRayne: ReVamped и BloodRayne 2: ReVamped на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
В конце прошлого года, напомним, переиздание обеих частей появились ПК, только игры были с подзаголовком Terminal Cut.
По словам компании, реакция фанатов на ремастеры была потрясающая, поэтому их решили портировать на современные консоли.
В ReVamped-версиях будут поддержка 4К-разрешения, масштабированные заставки, переработанное освещение, улучшенные эффекты и русская локализация.
Даты релиза пока нет.
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