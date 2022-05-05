Режиссер нового «Доктора Стрэнджа» Сэм Рэйми не смотрел «ВандуВижна»

Режиссер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» Сэм Рэйми рассказал в одном из интервью, что перед съемками картины не смотрел «ВандуВижна».
Однако ему показали ключевые моменты, которые связаны непосредственно с самим фильмом.
Я не знаю, что из себя представлял график работы над сериалом. Просто знаю, что примерно в середине процесса написания сценария я впервые услышал о существовании этого проекта и то, что нам придется под него подстроиться.
Кроме того, другие актеры, в том числе Элизабет Олсен, объясняли постановщику непонятные ему моменты и помогли скорректировать образы своих персонажей.
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