Комикс: тест

Говорят, тест Войта-Кампфа должен помочь распознать репликанта. Но как быть, если допрашиваемый — не совсем человек?
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В центре сюжета — охотница на репликантов по имени Эш, которая имеет к ним личные счеты.
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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