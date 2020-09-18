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    Комиксы | Фан
    #Blade Runner («Бегущий по лезвию») #Наши комиксы #Терминатор #юмор

    Комикс: тест

    18 сентября 2020
    Александр Ремизов
    18.09.2020
    4774
    0 минут на чтение
    #Blade Runner («Бегущий по лезвию») #Наши комиксы #Терминатор #юмор

    Говорят, тест Войта-Кампфа должен помочь распознать репликанта. Но как быть, если допрашиваемый — не совсем человек?

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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