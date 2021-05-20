    3
    Новости

    Режиссёры боевика «Плохие парни навсегда» поставят фильм про Бэтгёрл

    20 мая 2021
    Кот-император
    20.05.2021
    32
    1 минута на чтение
    Режиссёры боевика «Плохие парни навсегда» поставят фильм про Бэтгёрл

    Фильм про супергероиню Бэтгёрл из комиксов DC начал подавать признаки жизни после долгой стагнации.

    Как пишет THR, картина обзавелась режиссёрами — в кресла сядут Адиль Эль Арби и Билал Фалла, поставившие ранее боевик «Плохие парни навсегда».

    Сценарий пишет Кристин Ходсон, работавшая над скриптом к «Бамблби», «Хищным птицам» и грядущему «Флэшу». Продюсером выступит Кристин Бёрр, работающая над «Круэллой».

    Бэтгёрл — одна из самых популярных супергероинь вселенной DC. Её придумали в 1960-х годах. Сперва она дебютировала под именем Бетти Кейн (Batman № 139 в 1961 году), но героиня прожила лишь три года. И в 1967 году в Detective Comics № 359 появилась Барбара Гордон, которую мы знаем и по сей день. Её родители погибли в автокатастрофе, и девочку приютил комиссар Джим Гордон. Бэтгёрл почти никогда не появлялась на больших экранах. Лишь в фильме «Бэтмен и Робин» (1997) нас знакомят с Барбарой Уилсон, явно созданной по образу Бэтгёрл. Часто героиню можно увидеть в мультсериале (хоть недавнем «Харли Квинн») или в видеоиграх про Бэтмена.

    Фильмом про Бэтгёрл должен был заниматься Джосс Уидон, но в феврале 2018-го он покинул проект. По его словам, он так и не справился с основной историей.

    Интересная деталь — в новости THR указывает, что речь идёт про фильм для HBO Max, кинотеатральный релиз не упоминается. Значит ли это, что WB готовит фильм в качестве только эксклюзива для сервиса? Возможно, это будет не очень дорогой проект с бюджетом а-ля «Джокер» (около 55 миллионов долларов) или «Дэдпул» (40 миллионов долларов).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Катрина Кейнс «Из плоти и звёздной пыли»
      0
      120817
      Катрина Кейнс «Из плоти и звёздной пыли»

      Серебристо-сияющие, похожие на пули, они летят сквозь чернила космоса. Летят мимо умирающих систем к новым мирам.

      «Палео»: настольная игра про первобытных людей 4
      0
      58206
      «Палео»: настольная игра про первобытных людей

      Голод, холод, болезни, дикие звери, природные катаклизмы и враждебные племена… От этих и многих других напастей вам придется охранять своих кроманьонцев.

      Сериал «Благие знамения»: Апокалипсис — это весело 6
      0
      150781
      Фантастический подкаст #24. Религия и фантастика

      Католик, православный и атеист разбираются, как религия порождала фантастику, как её изменяла и есть ли место для религии в современных фантастических историях.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 11
      0
      107730
      Питер Ньюман «Странник»: путешествие молчаливого воина с младенцем и козой

      Необычная дорожная история на фоне гибнущего мира.

      Как появился Шрек 18
      0
      113940
      Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра

      Ровно 20 лет назад из болота вышел зелёный, жирный и вонючий… герой нашего детства.

      «Забытые моря»: настольная игра про пиратов 8
      0
      168458
      «Забытые моря»: настольная игра про пиратов

      Пиратские приключения в волшебных водах, возможно, увлекут даже ярых противников игр с приложениями или рандома.

      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези 4
      0
      171135
      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези

      Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4
      0
      230850
      Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

      Масштабная эпопея о далеком будущем от новой звезды космической оперы.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить