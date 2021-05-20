Режиссёры боевика «Плохие парни навсегда» поставят фильм про Бэтгёрл

Фильм про супергероиню Бэтгёрл из комиксов DC начал подавать признаки жизни после долгой стагнации.

Как пишет THR, картина обзавелась режиссёрами — в кресла сядут Адиль Эль Арби и Билал Фалла, поставившие ранее боевик «Плохие парни навсегда».

Сценарий пишет Кристин Ходсон, работавшая над скриптом к «Бамблби», «Хищным птицам» и грядущему «Флэшу». Продюсером выступит Кристин Бёрр, работающая над «Круэллой».

Бэтгёрл — одна из самых популярных супергероинь вселенной DC. Её придумали в 1960-х годах. Сперва она дебютировала под именем Бетти Кейн (Batman № 139 в 1961 году), но героиня прожила лишь три года. И в 1967 году в Detective Comics № 359 появилась Барбара Гордон, которую мы знаем и по сей день. Её родители погибли в автокатастрофе, и девочку приютил комиссар Джим Гордон. Бэтгёрл почти никогда не появлялась на больших экранах. Лишь в фильме «Бэтмен и Робин» (1997) нас знакомят с Барбарой Уилсон, явно созданной по образу Бэтгёрл. Часто героиню можно увидеть в мультсериале (хоть недавнем «Харли Квинн») или в видеоиграх про Бэтмена.

Фильмом про Бэтгёрл должен был заниматься Джосс Уидон, но в феврале 2018-го он покинул проект. По его словам, он так и не справился с основной историей.

Интересная деталь — в новости THR указывает, что речь идёт про фильм для HBO Max, кинотеатральный релиз не упоминается. Значит ли это, что WB готовит фильм в качестве только эксклюзива для сервиса? Возможно, это будет не очень дорогой проект с бюджетом а-ля «Джокер» (около 55 миллионов долларов) или «Дэдпул» (40 миллионов долларов).