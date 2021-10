Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала чемпионом The International 10

Вечером 17 октября российская команда Team Spirit по Dota 2 выиграла в гранд-финале The International 10, обыграв китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители забрали 18,2 миллиона долларов (больше 1,2 миллиарда рублей), а их оппоненты — 5,2 миллиона долларов (около 369 миллионов рублей).

Это первая победа команды из СНГ с момента запуска The International 10 лет назад. Напомним, чемпионами самого первого турнира стали игроки украинского коллектива Natus Vincere.

В состав Team Spirit входят Ярослав «Miposhka» Найденов, Мирослав «Mira» Колпако, Илья «Yatoro» Мулярчук, Магомед «Collapse» Халилов и Александр «TORONTOTOKYO» Хертек.

WHAT A STORY, WHAT A RUN, WHAT A DREAM!#SPIRITIX #SpiritDota #TI10 pic.twitter.com/WB3ZYCx1in

— Team Spirit @TIX (@Team__Spirit) October 17, 2021