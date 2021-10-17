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    Новости

    Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала чемпионом The International 10

    18 октября 2021
    18.10.2021
    309
    0 минут на чтение
    Российская команда

    Вечером 17 октября российская команда Team Spirit по Dota 2 выиграла в гранд-финале The International 10, обыграв китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:2.

    Победители забрали 18,2 миллиона долларов (больше 1,2 миллиарда рублей), а их оппоненты — 5,2 миллиона долларов (около 369 миллионов рублей).

    Это первая победа команды из СНГ с момента запуска The International 10 лет назад. Напомним, чемпионами самого первого турнира стали игроки украинского коллектива Natus Vincere.

    В состав Team Spirit входят Ярослав «Miposhka» Найденов, Мирослав «Mira» Колпако, Илья «Yatoro» Мулярчук, Магомед «Collapse» Халилов и Александр «TORONTOTOKYO» Хертек.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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