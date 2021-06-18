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    Новости

    Русский трейлер аниме «Ее заветное желание»

    18 июня 2021
    18.06.2021
    98
    0 минут на чтение
    Русский трейлер аниме «Ее заветное желание»

    Кинокомпания «Вольга» представила локализованный трейлер аниме «Ее заветное желание» (в оригинале — Josee to Tora to Sakana-tachi).

    Однажды студент по имени Цунэо встречает прикованную к инвалидному креслу мечтательную девушку, которая называет себя Жозе — на манер героини из произведения Франсуазы Саган «Волшебные облака». Благодаря общению с ней Цунэо задумывается о ценности того, что имеет, а вскоре дружба между ними обретает новые оттенки.

    Производством занималась студия Bones, а поставил фильм Котаро Тамура, ранее снявший «Бездомного бога» и работавший над «Волчьими детьми Амэ и Юки».

    В российском прокате картина выйдет 30 сентября.

    Оригинальный трейлер

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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