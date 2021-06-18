Русский трейлер аниме «Ее заветное желание»

Кинокомпания «Вольга» представила локализованный трейлер аниме «Ее заветное желание» (в оригинале — Josee to Tora to Sakana-tachi).
Однажды студент по имени Цунэо встречает прикованную к инвалидному креслу мечтательную девушку, которая называет себя Жозе — на манер героини из произведения Франсуазы Саган «Волшебные облака». Благодаря общению с ней Цунэо задумывается о ценности того, что имеет, а вскоре дружба между ними обретает новые оттенки.
Производством занималась студия Bones, а поставил фильм Котаро Тамура, ранее снявший «Бездомного бога» и работавший над «Волчьими детьми Амэ и Юки».
В российском прокате картина выйдет 30 сентября.
Оригинальный трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.