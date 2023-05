Сериал по комиксу Марка Миллара «Американский Иисус» выйдет в августе на Netflix

Netflix объявил дату выхода сериала «Избранный» (The Chosen One) по комиксу Марка Миллара «Американский Иисус». Шоу про 12-летнего мальчика, у которого проявились божественные способности (превращать воду в вино, ставить на ноги хромых и оживлять мёртвых) выйдет 16 августа.

Пока что нет даже тизера, но есть два постера.

Сериал разрабатывался с 2021 года в рамках сделки между Netflix и компанией комиксиста Марка Миллара Millarworld. Ранее по этому соглашению вышли сериалы «Наследие Юпитера» и Superсroоks, закрытые после первого сезона. В разработке по-прежнему находятся «Тайный орден», «Звёздный свет», Prodigy и другие.

«Американский Иисус» — серия, включающая три главы по три эпизода каждая. Первая называется «Избранный» (The Chosen One), вторая — «Новый Мессия» (The New Messiah), третья — «Откровение» (Revelation).

Синопсис гласит своё божественное предназначение должен исполнить 12-летний Джоди из Южной Нижней Калифорнии. Пока евангелисты и лидеры культов пытаются использовать мальчика ради собственных целей, всё, чего хочет сам Джоди — это произвести впечатление на понравившуюся ему девочку и дать отпор хулиганам. И параллельно этому Джоди узнает правду о своей личности.