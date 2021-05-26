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    #Netflix #обзор сериала #супергеройские сериалы

    Сериал «Наследие Юпитера» — почти античная трагедия в супергеройском жанре

    26 мая 2021
    26.05.2021
    11295
    4 минуты на чтение
    #Netflix #обзор сериала #супергеройские сериалы
    Сериал «Наследие Юпитера» — почти античная трагедия в супергеройском жанре 2

    Уже девяносто лет на Земле существуют супергерои. Первое поколение действовало в соответствии с Кодексом: помогало людям, не вмешиваясь в политику и не казня злодеев. Новое поколение героев считает, что пришло время пересмотреть правила игры.

    Jupiter’s Legacy 

    Жанр: супергеройский боевик
    Шоураннер: Стивен Де Найт
    В ролях: Джош Дюамель, Лесли Бибб, Бен Дэниелс
    Продолжительность: 8 эпизодов по 45 минут
    Премьерный показ: май 2021, Netflix
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    Посторонитесь, полицейские сериалы! Супергерои грозят отобрать ваших зрителей и ваши рабочие места! Впрочем, внутри жанра конкуренция тоже нещадная. Каждое новое шоу должно сразу дать аудитории аванс, представить свою фишку, благодаря которой зритель останется с сериалом хотя бы до конца сезона. «Пацаны» поражали цинизмом и обличали культ личности, «Неуязвимый» взял проработкой персонажей и анимированной кровью, «Роковой патруль» просто отрывался на всю катушку. «Наследие Юпитера» пытается рассказать об отцах и детях, исследовать тему силы и ответственности глубже, чем кто-либо до него.

    Главные герои сериала настолько типичны, что даже не имеет смысла останавливаться на их супергеройских прозвищах. Перед нами очередная «типа Лига справедливости», во главе которой стоит очередной «типа Супермен» — в плаще и с открытым лицом, летающий и суперсильный. На злых суперменов мы уже насмотрелись, этот для разнообразия будет добрым (но не без проблем с психикой). 

    Шелдон проходит сеансы у психолога-суперзлодея, который оказывается единственным, кому самый сильный человек в мире может доверить свои секреты

    Супермена-отца мы только что видели в «Неуязвимом», но в «Наследии Юпитера» сверхспособности есть у всей семьи Сэмпсонов — мужа Шелдона, его брата Уолтера, жены Грейс, сына Брэндона и дочери Хлои. В мире сериала они не скрывают личностей, более того — к ним относятся как к кому-то между богами и суперзвёздами, их настоящие имена порой даже известнее супергеройских. Хлое, например, наплевать на супергеройскую карьеру, её больше привлекает модельный бизнес, вечеринки и разнообразные стимуляторы. Брэндон, напротив, живёт с родителями и надеется стать достойным преемником отца на посту сильнейшего супергероя Земли. Пока до этого далеко — отцу частенько приходится вмешиваться в схватки сына с суперзлодеями. Шелдон делится с женой опасениями, что Брэндон, возможно, никогда не будет готов занять его место.

    Супергерои подчиняются Кодексу, о котором постоянно напоминает Шелдон. Его нормы сводятся к тому, чтобы не убивать противников и не вмешиваться в мировую политику. Кодекс был разработан ещё в первой половине ХХ века, когда герои получили сверхспособности, но глава суперсемьи настаивает на его непреложности вне зависимости от того, как меняются времена.

    Однако реальность имеет свойство проверять принципы на прочность. Когда герои оказываются в тяжелейшей битве с «типа Дарксайдом» и кажется, что поражение неминуемо, Брэндон берёт на себя ответственность и раскалывает суперзлодею череп. Шелдон, на чьей груди только что стояла ступня врага, не благодарит сына, а отчитывает его за отступление от принципа милосердия. Реакция остальных не столь однозначная — действия Брэндона одобряют некоторые супергерои, полицейские и уличные демонстранты.

    Это одна из линий повествования. Есть и вторая, действие которой происходит в 1930-е, — она рассказывает, как Сэмпсоны и их близкие получили суперспособности. Этой истории уделяется почти столько же времени, сколько и геройству в наши дни, но к чему она, непонятно. Мы ведь уже знаем, что эти люди станут супергероями и останутся ими на протяжении девяноста лет. 

    Линия флешбэков знакомит нас с Джорджем Хатченсом, лучшим другом Шелдона. Джордж тоже получил суперспособности, какое-то время геройствовал, а потом, по словам самих Сэмпсонов, стал величайшим суперзлодеем. В современной линии Джордж исчез, зато мы наблюдаем за его сыном Хатчем — довольно скользким типом, который работает на всяких проходимцев и готовит некий план, связанный с поисками Джорджа.

    Хатч — самый интересный персонаж в сериале, потому что его история проливает свет на теневой мир металюдей. Там, где почти век существуют обладатели сверхспособностей, должно было появиться множество творческих способов применить суперсилы — в том числе и для криминальных авантюр. К сожалению, «Наследие» слишком зациклено на скучной семье Сэмпсонов в прошлом и настоящем, и интригующее закулисье остаётся где-то на фоне.

    У Хатча нет суперспособностей, зато он владеет прибором, способным телепортировать его в любой уголок Земли

    Сценаристы зачем-то поставили себе непосильную задачу ответить на главный вопрос супергероики: есть ли обстоятельства, в которых супергерою дозволено убивать? Вот только эту тему уже сполна исследовал комикс — и даже не комикс Марка Миллара, который стал основой для сериала, а эпохальное «Царство небесное» 1996 года от Марка Уэйда и Алекса Росса. Ничего нового сериалу сказать не удаётся. Он обозначает важные моральные дилеммы, но делает это слишком топорно, с высокопарностью, но без драматизма. Шелдон выглядит как Зевс, а ведет себя как Уолтер Собчак из «Большого Лебовски», который чересчур переживал из-за соблюдения шаббата:

    — Мы должны чтить Кодекс!

    — Но люди могли погибнуть! Ты мог погибнуть!

    — Неважно! Всегда есть другой путь, кроме убийства!

    — Но обстоятельства!..

    — Чтить Кодекс!

    При этом даже простое следование первоисточнику могло бы помочь сценаристам сериала избежать многих проблем. Марк Миллар не пытался копировать Марка Уэйда, он рассказывал именно историю о требовательных родителях и непонятых детях. Комикс уже во втором выпуске привёл в действие заговор, который лишь наметился к концу первого сезона сериала, линия флешбэков там была намного короче и не оттягивала на себя внимание.

    Немногочисленные экшен-сцены в «Наследии Юпитера» есть за что похвалить, хоть они и относительно бескровные, несмотря на взрослый рейтинг

    «Наследие Юпитера» пытается стать историей для всех, но из-за рваного темпа и неживых персонажей теряет зрительское внимание, не успев продемонстрировать сильные стороны. Синопсис сериала обещает фокусироваться на новом поколении, но большую часть времени мы проводим с дёшево загримированными стариками, наблюдая за тем, как они получили свои силы и к чему это привело. 

    При этом «Наследие Юпитера» вызывает ассоциации не только с супергеройскими произведениями — при просмотре возникают параллели с «Кинг-Конгом», «Великим Гэтсби» и даже древнегреческими мифами. Удачное сочетание этих ингредиентов могло бы выделить сериал среди конкурентов. Вместо этого он рискует совершенно затеряться, оставшись в истории лишь как «ещё один из рода плащеносных».

    Заурядный супергеройский сериал, у которого почти нет интересных находок, способных зацепить зрителя. Не тратьте на него восемь часов своей жизни, лучше разыщите комикс и погорюйте о его растраченном экранном потенциале вместе с нами.

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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