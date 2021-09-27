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    Новости

    Сервис Kion запускает в работу мистический триллер «Там, где цветёт полынь»

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    723
    0 минут на чтение
    Сервис Kion запускает в работу сериал по мистическому триллеру «Там, где цветёт полынь»

    Сервис Kion рапортует о начале съёмок мистического триллера «Там, где цветет полынь» по одноимённому роману Олли Вингет.

    Сервис Kion запускает в работу мистический триллер «Там, где цветёт полынь»

    Сериал, как и книга, рассказывает об ученице 10-го класса Ульяне, которая однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута. Та вынуждает Ульяну заключить сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.

    Главные роли исполняют Риналь Мухаметов («Эбигейл», «Екатерина»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Виктория Агалкова («Эпидемия») и Сабина Ахмедова («Содержанки», «Колл-центр»).

    Режиссёр — Кирилл Кузин («Лондонград»), сценарий — Михаил Шульман при участии Анастасии Зарубеевой.

    Фильм выйдет на сервисе в 2022-м. Его можно будет посмотреть как в формате «киносторис» (6 серий по 15 минут), так и в формате обычного полного метра.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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