Сервис Kion запускает в работу мистический триллер «Там, где цветёт полынь»

Сервис Kion рапортует о начале съёмок мистического триллера «Там, где цветет полынь» по одноимённому роману Олли Вингет.

Сериал, как и книга, рассказывает об ученице 10-го класса Ульяне, которая однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута. Та вынуждает Ульяну заключить сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.

Главные роли исполняют Риналь Мухаметов («Эбигейл», «Екатерина»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Виктория Агалкова («Эпидемия») и Сабина Ахмедова («Содержанки», «Колл-центр»).

Режиссёр — Кирилл Кузин («Лондонград»), сценарий — Михаил Шульман при участии Анастасии Зарубеевой.

Фильм выйдет на сервисе в 2022-м. Его можно будет посмотреть как в формате «киносторис» (6 серий по 15 минут), так и в формате обычного полного метра.