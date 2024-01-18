Шоураннеры «Игры престолов» хотели вернуть в сериал тюремщика Морда

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бенниоф и Д. Б. Уайсс в какой-то момент хотели вернуть в сериал тюремщика по имени Морд из первого сезона, который сторожил Тириона Ланнистера.

Они хотели показать, как Морд открыл собственную таверну на деньги, которыми подкупил его Тирион.

Но эта идея пришла авторам слишком поздно, чтобы реализовать ее на экранах. И, как они отмечают, с их стороны было ошибкой не вернуть этого персонажа на экраны.