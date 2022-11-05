Шведский инженер изобрёл аккордеон из двух компьютеров и множества дискет

Шведский инженер Линус Окессон, известный созданием необычных музыкальных инструментов, опубликовал видео на своём YouTube-канале с новым изобретением. Он сконструировал аккордеон из двух старых компьютеров Commodore 64 и склеенных вместе дискет. Изобретатель шуточно назвал инструмент «Коммордионом».
В ролике Окессон сыграл на «коммордионе» мелодию «Maple Leaf Rag» композитора Скотта Джоплина.
Кроме того, Окессон подробно показал конструкцию и принцип работы «коммордиона». Компьютеры в нём выступают как клавиши, а склеенные вместе дискеты работают как мех. Инструмент работает так же, как и обычный аккордеон: специальная плата микшера объединяет аудиосигналы от компьютеров и измеряет входные сигналы от мехов. Сильфон состоит из 5,25-дюймовых дискет и при сжатии выпускает воздух через отверстие, который преобразуется в звук.
Окессон сам разработал для инструмента программное обеспечение. Он запрограммировал компьютеры воспроизводить определённые звуки при нажатии клавиш, а внутрь поместил корпус блока питания для обеспечения автономным питанием.
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