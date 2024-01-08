Сиквел «Пяти ночей с Фредди» уже в работе

Звезда «Пяти ночей с Фредди» Джош Хатчерсон рассказал, что сиквел хоррора по одноименной игре уже находится в работе.

По словам актера, сейчас авторы занимаются сценарием. Они хотят как можно скорее «приступить к делу».

Также Хатчерсон признался, что команда не ожидала такого кассового успеха у первой части. Но создатели все равно надеялись, что лента придется по душе зрителям.

Напомним, всего картина собрала в прокате около 290 миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов.