«Скидыщ!» — вышел трейлер «Кунг-фу панды: Рыцарь-дракон»

Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Кунг-фу панда: Рыцарь-дракон» с Джеком Блэком в главной роли.
По сюжету По должен отправиться в кругосветное путешествие, чтобы сразиться с двумя ласками, которые намереваются уничтожить мир. И в этом ему поможет новая напарница — рыцарь Англии!
Премьера состоится 14 июля.
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