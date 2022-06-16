«Скидыщ!» — вышел трейлер «Кунг-фу панды: Рыцарь-дракон»

Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Кунг-фу панда: Рыцарь-дракон» с Джеком Блэком в главной роли.

По сюжету По должен отправиться в кругосветное путешествие, чтобы сразиться с двумя ласками, которые намереваются уничтожить мир. И в этом ему поможет новая напарница — рыцарь Англии!

Премьера состоится 14 июля.