«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему

Выход долгожданной Hogwarts Legacy заставил авторов и редакторов «Мира фантастики» достать из сундуков волшебные палочки и вспомнить, на какой из четырёх факультетов школы чародейства и волшебства они хотели поступить, когда им исполнится одиннадцать. А заодно пересмотреть фильмы про Гарри Поттера и фантастических тварей — и вспомнить, что не все они одинаково хороши. Перед вами — рейтинг всех фильмов о чародейском мире, от провалов к шедеврам.

Как мы считали? Всего проголосовали 16 человек — редакторы и постоянные авторы МирФ. Каждый составил личный рейтинг всех фильмов, и баллы присуждались в зависимости от места. Итог получился предсказуемый, но с отдельными неожиданностями.

11. Тайны Дамблдора

Главная проблема трилогии «Фантастических тварей» вот в чём: её авторы так и не определились, что же они снимают — самостоятельную историю в знакомом мире или полноценный приквел про борьбу Дамблдора и Грин-де-Вальда. В первой части тон и фокус более-менее выдержаны, но чем дальше, тем сильнее становится нагромождение сюжетных линий, второстепенных персонажей и всё новых поворотов.

В «Тайнах Дамблдора» создатели окончательно сделали выбор в пользу приквела. Сюжетные линии вроде бы перестали тянуть повествование в противоположные стороны. Но, к сожалению, фильм это не спасает. Он окончательно растерял магическую атмосферу и получился скомканным и невнятным. Главные герои прошлых частей низведены до роли мебели, а Тина Голдштейн и вовсе удостоилась лишь камео в конце. Одно радует: из Мадса Миккельсена получился и впрямь убедительный тёмный маг-психопат.

10. Преступления Грин-де-Вальда

Первый фильм о волшебном мире, ставший провалом и для критиков, и для многих зрителей. После стильной первой части вторые «Фантастические твари» столкнулись с кризисом идентичности, а Джоан Роулинг запуталась, какую именно историю пытается рассказать. Сюжет разваливается под весом невнятных и ведущих в никуда сюжетных линий вроде происхождения Криденса, долгих флешбеков Литы Лестрейндж, прошлого Юсуфа Камы и Нагайны и бесчисленных романов главных героев.

Фантастические твари, в честь которых назван фильм, перестали играть в сюжете хоть какую-то роль, а Ньют Саламандер из главного героя своей истории превратился в пешку в масштабном приквеле «Гарри Поттера». Вторая часть названия тоже оказалась обманом: никаких великих преступлений Грин-де-Вальда мы так и не дождались. Не считая побега из-под стражи, лично Геллерт в кадре провинился разве что пропагандой экстремизма.

9. Дары смерти. Часть 1

Далеко не все фанаты оценили решение разбить финальную книгу поттерианы на два фильма (что потом скопировали продюсеры и других подростковых картин). Да, благодаря этому первая часть «Даров смерти» сосредоточилась на переживаниях и отношениях троицы главных героев, показала много бытовых сцен и передала ощущение, что поиски крестражей затянулись. Отдельные долгие планы так и вовсе будто сделаны с закосом под Андрея «пять-минут-смотрим-на-текущую-воду» Тарковского.

К сожалению, несмотря на отдельные важные сюжетные сцены, картина воспринимается исключительно как длинный и местами затянутый пролог к финалу, не развивающий ни один из магистральных конфликтов. Тот случай, когда фильм можно пропустить — и всё равно понимать, что происходит.

8. Принц-полукровка

«Гарри Поттер» начал мрачнеть со второй или третьей части. В четвёртой Тёмный лорд вернулся и прямо в кадре убил ученика. В пятой тучи сгустились ещё сильнее: новым противником стало Министерство магии (которое чуть не отчислило Поттера за «фейки»), а Беллатриса расквиталась с предателем крови Сириусом. Значит, дальше ставки должны вырасти? Да, но на самом деле нет.

«Принц-полукровка» оказывается легкомысленной передышкой перед большим финалом. Главное в фильме, по сути, происходит в паре флешбэков и на последних 20 минутах. Динамика событий снижается, а тонально и структурно фильм впадает в самоповторы. Вот у нас опять подростковая романтическая драма о первой любви, как в «Кубке огня» (там она всё-таки больше к месту). Вот у нас опять расследование загадочных событий в Хогвартсе, как в «Тайной комнате» (только там угроза ощущалась на самом деле). Любовные многоугольники занимают времени больше, чем борьба с возрождённым злом. Могли бы хоть уделить внимание трагической линии Драко, которую сократили до пары сцен, где он томно смотрит на шкаф.

Понятно, что создатели хотели показать контраст между мирной жизнью в Хогвартсе и душераздирающим финалом фильма. Но даже такой эмоциональный момент сбивают скомканность и отсебятина по сравнению с книгой.

7. Дары смерти. Часть 2

Вторые «Дары смерти» — прямая противоположность первой части. И это не совсем комплимент.

Перед нами масштабный и полный эпических сражений фильм, который не сбавляет оборотов, начиная со вступительной сцены и вплоть до самого эпилога. Картина ставит точку во всех основных сюжетных линиях и отчасти реабилитирует профессора Снейпа в глазах зрителей. Но за визуальным пафосом и постоянными «перестрелками» заклинаниями (худшее решение фильмов) не осталось места ни душевным переживаниям из-за персонажей умерших, ни раскрытию персонажей выживших.

Гарри и Волан-де-Морт в финале становятся лишь персонажами-функциями, чья задача — исполнить пророчество, а их поединок сводится к тыканию друг в друга лазерными указками (сравните с битвой в министерстве магии в «Ордене Феникса»!). Они меркнут на фоне подвига Невилла и эмоционального катарсиса в сюжетной линии семейства Малфоев. И, конечно, неуклюжим вышел эпилог с «постаревшими» героями и их детьми на вокзале.

6. Орден Феникса

Если и не самый мрачный, то уж точно самый злободневный фильм во всей серии, показывающий волшебный мир во всей его неприглядной красе. Лидеры волшебного мира коррумпированы и некомпетентны, а Министерство магии готово лгать, замалчивать, отрицать и карать за одно лишь признание проблемы, возникшей перед носом чиновников и бюрократов.

И хотя в финальной дуэли Тёмный лорд эффектно напомнит о своём могуществе, «лысый и безносый шарлатан» меркнет на фоне самого яркого и жестокого злодея Поттерианы — профессора Амбридж, ухоженной женщины средних лет, обожающей розовый цвет, кошек и телесные наказания. Во всей франшизе «Гарри Поттера» много удачных кастинговых решений, но Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж — пожалуй, одно из лучших.

К сожалению, значительно порезанные линии и персонажи из первоисточника не помогли фильму занять место повыше.

5. Кубок огня

Майк Ньюэлл перенёс Гарри Поттера в мир подростковых проблем, первых балов и неуклюжих попыток заинтересовать противоположный пол. «Кубок огня» здорово расширяет волшебный мир: здесь появляются и другие школы волшебства, и чемпионат мира по квиддичу. Турнир трёх волшебников становится настоящей проверкой на прочность для дружбы главной троицы. А Хогвартс уже не дарит такого ощущения безопасности, как прежде. Ещё бы, в его стенах Пожиратель смерти может целый учебный год выдавать себя за профессора!

Несмотря на приличный хронометраж, фильм смотрится на одном дыхании, а драматичная (пусть и несколько смазанная) концовка по накалу и эмоциям уступает разве что «Принцу-полукровке». И всё же именно с этого фильма сюжет книг начинают резать по живому. Иногда оправданно, но сократить финал чемпионата по квиддичу до считаных минут было слишком жестоко. Как и сводить учеников других школ до «мальчиков из Дурмстранга, девочек из Шармбатона», а Дамблдора заставлять орать на Гарри.

4. Фантастические твари и где они обитают

В отличие от сиквелов, первые «Фантастические твари» — это замечательная самостоятельная история в знакомом волшебном мире. Вроде бы все привычные атрибуты на месте: от эксцентричных волшебников с палочками до чудных созданий, которые могут ползать, бегать, прыгать, летать, исчезать и творить волшебство. Но при этом действие разворачивается в другое время, в другом месте и с новым главным героем — застенчивым и обаятельным магозоологом Ньютом Саламандером. Тут хватает и новых деталей, которые приковывают внимание. Например, чертовски стильные чародеи, одетые по моде «Великого Гэтсби»!

И пусть на заднем плане разворачивается заговор Грин-де-Вальда, в основе сюжета — эпическая ловля покемонов, попытки Ньюта поймать разбежавшихся волшебных подопечных по всему Нью-Йорку. К тому же эта атмосферная история радует множеством запоминающихся второстепенных персонажей, которые, к сожалению, напрочь потерялись в следующих частях.

Одно непонятно: в какой момент и почему волшебники из костюмов-троек переоделись в средневековые мантии?!

3. Тайная комната

Думаем, тройка лидеров была понятна с самого начала. Но почему бы ещё разок не похвалить лучшие во франшизе фильмы?

Вторая и последняя картина Криса Коламбуса (больше он не снимал «Гарри Поттера») значительно расширила магический мир, показанный в первой части. Больше уроков волшебства. Знакомство с Локонсом и семейством Уизли. Путешествие через камин. Гостиную Слизерина показали, в конце концов!

А ещё «Тайная комната» — это просто потрясающее приключение с нотками первоклассного триллера. Всего-то второй курс, а главным героям довелось столкнуться с Гремучей ивой, пауками и василиском, а также побывать в самых злачных местах: глубинах Запретного леса, подземельях Хогвартса и… Норе. Ну а ещё ребята столкнулись с молодым Тёмным лордом и, сами того не зная, уничтожили первый крестраж!

И при всём этом Коламбус сохранил настроение рождественской сказки. Не зря первые две части стали классикой, которую пересматривают на праздниках.

2. Философский камень

Фильм, с которого всё началось. Фильм, определивший облик следующих частей. Фильм, оказавшийся успешным настолько, чтобы запустить в работу целую франшизу. «Золотому компасу», «Дому странных детей мисс Перегрин» и «Хроникам хищных городов» так не повезло.

Но даже если не вспоминать, что будет потом, то первая часть остаётся зрелищной и тёплой сказкой для всей семьи. Именно «Философский камень» познакомил нас с Хогвартсом, Хагридом и профессором Дамблдором. Без Криса Коламбуса мы могли не увидеть Дэниела, Эмму и Руперта в роли Гарри, Гермионы и Рона. А ещё для целого поколения поттероманов музыка Джона Уильямса стала обязательным саундтреком к Новому году.

Будем честны. «Философский камень» не во всём хорошо сохранился: то тут, то там бросаются в глаза шероховатости графики и заметны ограничения павильонов. Но это уже стало визитной карточкой картины. За то и любим.

1. Узник Азкабана

Самый стильный и визуально изобретательный фильм Поттерианы, показавший, как стремительно растут книги и фильмы серии вместе со своими героями и зрителями. Альфонсо Куарон отошёл от добрых сказок Коламбуса и сделал «Гарри Поттера» серьёзным, даже порой тёмным фэнтези. Уже не рождественской, а хэллоуинской сказкой.

Однако в сердце своём это всё ещё история про подростков. Здесь раскрываются неожиданные подробности о родителях Гарри (на которых, по словам окружающих, так похож мальчик). Здесь мы видим первый подростковый бунт и юношеские обиды. И здесь же мы видим самые потаённые страхи героев — благодаря боггарту и леденящим душу дементорам. Пожалуй, такой фильм мог бы снять Гильермо дель Торо — но и Куарон справился блестяще!

Кроме того, «Узник Азкабана» превратился в своего рода мерило для будущих экранизаций книг, которые с каждым томом становились всё более толстыми. Он задал принцип: всё, что показано Гарри или напрямую влияет на его сюжетную линию, сохраняется в сценарии, остальное — нет. И в отличие от многих последователей справился с этим удачно.

И наконец, «Узник» представил ещё несколько шикарных кастинговых решений: Дэвид Тьюлис в роли профессора Люпина, Гэри Олдман в роли Сириуса Блэка и Майкл Гэмбон, ставший новым Дамблдором вместо Ричарда Харриса.

В общем, шалость удалась!