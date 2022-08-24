Славянское фэнтези и загробная жизнь — главное с очной защиты фильмов «Фонда кино»

Сегодня «Фонд кино» провел очную защиту фильмов компаний, которые не входят в список лидеров отечественного кинопроизводства.

Мы собрали всю информацию о фантастических проектах, представленных на мероприятии.

«Дорогая, я больше не перезвоню»

По сюжету парень по имени Даня оказывается в коме и попадает в загробный мир, который предстал для него в виде аэропорта. И теперь ему нужно выполнить ряд испытаний, чтобы поменять свое отношение к жизни.

Режиссером выступит Александр Фомин, а главную роль исполнит Никита Ефремов.

Производство оценивают в 250 миллионов рублей. При этом запрашивают авторы 170 миллионов рублей.

Фильм хотят выпустить в 2024 году.

«Блиндаж»

Россиянин Сергей и немец Пауль ищут старинные вещи времен Великой Отечественной войны, но вместо этого попадают в 1941 год — в самом разгаре событий. И теперь перед ними выбор: вернуться обратно или принять участие в боевых действиях.

Сценарий напишет Илья Куликов, и он же может выступить в качестве режиссера. Самим проектом руководит Владимир Мединский.

Производство будет стоить 342 миллиона рублей. Просят — 239 миллиона рублей.

Лента должна выйти в мае 2024 года.

«Ингвар и Хельга»

Масштабное славянское фэнтези, которое поставит Ким Дружинин, наиболее известный по фильму «28 панфиловцев».

Особое внимание обещают уделить компьютерной графике. А часть сцен будут снимать с помощью LED-панелей.

«Самая большая Луна»

Помимо людей есть эмеры — сверхлюди, которые могут управлять человеческими эмоциями. Они не чувствуют боли, не пользуются современными технологиями и не способны любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, поэтому эмер-полукровка Денис пытается найти избранную девушку, которая может всех спасти.

Главные роли исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес и Таша Цветкова. В режиссерском кресле Алексей Попогребский.

Фильм стоит 400 миллионов рублей, а просят — 160 миллионов.

«Человек ниоткуда»

Космонавт терпит крушение в 60 годах и неожиданно для себя оказывается в Москве 2020-х.

За режиссуру отвечает Ренат Давлетьяров. А съемки пройдут на космодроме Байконур, Восточный и в Северном Ледовитом океане.

Премьера весной 2024 года.