Слух: Disney отложила на неопределенный срок «Звездные войны: Новый орден»

Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney отложила на неопределенный срок «Звездные войны: Новый орден» с Дэйзи Ридли в главной роли.

Якобы именно поэтому неделей ранее объявили, что следующим фильмом в Далекой-далекой галактике станут «Мандалорец и Грогу».

Картину решили перенести из-за творческий разногласий создателя «Острых козырьков» Стивена Найти и Lucasfilm. Сценарист уже написал черновой вариант истории, но компания оставила к ней столько правок, что автору пришлось начинать работу с нуля.

Более того, по словам источника, Найт может выйти из проекта из-за разочарования. Он отложил «Звездные войны» на второй план и сосредоточился на фильме по «Острым козырькам».

Официального подтверждения этой информации нет. Напомним, ранее над своими версиями сценария для «Нового ордена» успели поработать Дэймон Линделоф и Джастин Брит-Гибсон.