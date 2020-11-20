СМИ: Disney может выпустить «Круэллу» и «Пиноккио» сразу в «цифре»

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney рассматривает выпуск некоторых семейных фильмов сразу в стриминговом сервисе, так как ситуация с кинотеатрами по всему миру сейчас тяжелая.
В частности, это касается «Круэллы» (ремейк «101 далматинца»), «Пиноккио» и «Питера Пэна». Однако компания пока не приняла окончательное решение касательно их судьбы.
Также пока непонятно, по какой модели Disney планирует распространять фильмы. К примеру, «Мулан» пришлось отдельно покупать за 30 долларов, зато «Душу» подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть без дополнительных трат.
Напомним, из последнего финансового отчета стало известно, что Disney+ набрал почти 74 миллиона подписчиков — еще в августе сообщалось о 60 миллионах.
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