СМИ: Disney может выпустить «Круэллу» и «Пиноккио» сразу в «цифре»

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney рассматривает выпуск некоторых семейных фильмов сразу в стриминговом сервисе, так как ситуация с кинотеатрами по всему миру сейчас тяжелая.

В частности, это касается «Круэллы» (ремейк «101 далматинца»), «Пиноккио» и «Питера Пэна». Однако компания пока не приняла окончательное решение касательно их судьбы.

Также пока непонятно, по какой модели Disney планирует распространять фильмы. К примеру, «Мулан» пришлось отдельно покупать за 30 долларов, зато «Душу» подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть без дополнительных трат.

Напомним, из последнего финансового отчета стало известно, что Disney+ набрал почти 74 миллиона подписчиков — еще в августе сообщалось о 60 миллионах.