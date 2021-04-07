СМИ: Джосс Уидон угрожал испортить карьеру Галь Гадот на съемках «Лиги справедливости»

6 апреля журналисты The Hollywood Reporter, побеседовавшие с Рэем Фишером и другими источниками, опубликовали объемный материал о проблемном производстве «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона и не только.

Тезисно пересказываем основные моменты:

Это один из самых дорогих фильмов, которые когда-либо снимала Warner Bros. Что если сын или дочь генерального директора AT&T хочет, чтобы Киборг сказал «Booyah», а у нас не будет этой фразы? Я могу потерять работу.