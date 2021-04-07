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    Новости

    СМИ: Джосс Уидон угрожал испортить карьеру Галь Гадот на съемках «Лиги справедливости»

    7 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    07.04.2021
    239
    1 минута на чтение
    СМИ: Джосс Уидон угрожал испортить карьеру Галь Гадот на съемках «Лиги справедливости»

    6 апреля журналисты The Hollywood Reporter, побеседовавшие с Рэем Фишером и другими источниками, опубликовали объемный материал о проблемном производстве «Лиги справедливости» под началом Джосса Уидона и не только.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

      • После того, как Уидон представил новый сценарий, он попросил актеров задавать ему вопросы, оставлять комментарии или «выражать неукротимую похвалу»;
    • Когда Рэй Фишер предложил ему некоторые правки, тот неожиданно заявил, что ни от кого не принимает замечаний, даже от Роберта Дауни-младшего;
    • Однажды сценарист Джефф Джонс сказал Фишеру, что Киборг, улыбающийся в фильме всего несколько раз, — это проблема. Как позже выяснилось, он и остальные продюсеры сошлись на том, что «злой черный герой» не может быть в центре картины;
    • Джонс хотел, чтобы Киборг больше походил на добросердечного Квазимодо, чем на чудовище Франкенштейна. И все замечания Рэя о том, что герою не подходит этот образ, банально пропускал мимо ушей;
    • Ситуация еще больше накалилась, когда Фишера заставили произнести крылатую фразу «Booyah», которую изначально зарубил Зак Снайдер. Это визитная карточка Киборга в мультсериале «Юные Титаны», которая в фильме была не особо в тему, но продюсерам она показалась забавной;
    • Чтобы она появилась в картине, на Рэя пришлось надавить представителю DC Films и по совместительству продюсеру ленты Джону Бергу:

    Это один из самых дорогих фильмов, которые когда-либо снимала Warner Bros. Что если сын или дочь генерального директора AT&T хочет, чтобы Киборг сказал «Booyah», а у нас не будет этой фразы? Я могу потерять работу.

    • Когда Фишер пришел на съемочную площадку только ради этой фразы, Уидон протянул руки и процитировал «Гамлета» насмешливым тоном: «Пожалуйста, произнеси эту речь, как я показал тебе». А после режиссер иронично похвалил его за хорошо проделанную работу;
    • Источники издания отмечают, что у постановщика были конфликты фактически со всем актерами, даже с Джереми Айронсом;
    • Особенно сильно Джосс повздорил с Галь Гадот, не желавшей произносить строчки, которые не подходили ее персонажу по характеру. Тот пригрозил актрисе испортить ее карьеру, изобразив Чудо-женщину в фильме невероятно глупо, и заодно раскритиковал Пэтти Дженкинс;
    • Тем не менее Гадот смогла урегулировать этот момент благодаря Кевину Цудзихары из Warner Bros.;
    • После «Лиги справедливости» Джефф взялся за «Криптон». Авторы сериала хотели взять Реге Пейдж на роль дедушки Супермена, однако Джонс заявил, что он не может быть темнокожим. Также он не позволил сдеать Адама Стрэнджа геем или бисексуалом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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