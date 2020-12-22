СМИ: киностудию MGM хотят продать. Ей принадлежат фильмы о Джеймсе Бонде и не только

Журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники рассказали, что MGM Holdings (материнская компания Metro-Goldwyn-Mayer) рассматривает возможность продажи.

Корпорация привлекла Morgan Stanley и LionTree LLC в качестве консультантов. Ее стоимость оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Metro-Goldwyn-Mayer владеет такими франшизами, как фильмы о Джеймсе Бонде, «Рассказ служанки», «Викинги», «Хоббит» и другими. Холдинг рассчитывает, что библиотекой заинтересуются стриминговые серисы.

Прежде MGM уже изучала варианты продажи, однако многих не устраивала ее цена. В частности, в 2018 году холдинг вел переговоры с Apple.