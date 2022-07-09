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    Новости

    СМИ: режиссёр «Парадокса Кловерфилда» поставит четвёртую часть «Капитана Америки»

    9 июля 2022
    09.07.2022
    446
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    СМИ: режиссёр «Парадокса Кловерфилда» поставит четвёртый фильм о Капитане Америка

    The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёром четвёртого «Капитана Америки» выступит постановщик и сценарист Джулиус Она. Он известен по фантастическому триллеру «Парадокс Кловерфилда», а также драмам «Девушка в беде» и «Люс».

    Сценарием займётся Малкольм Спеллман, создатель и главный автор сериала «Зимний солдат». Он будет работать вместе с Даланом Массоном, своим коллегой по шоу.

    В центре сюжета «Капитана Америки» — герой Сэм Уилсон, которого играет Энтони Маки. В ходе событий «Зимнего солдата» Уилсон стал новым Капитаном. Возможно, Баки и СШАгент появятся в фильме, но никакой информации по этому поводу пока нет.

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