СМИ: режиссёр «Парадокса Кловерфилда» поставит четвёртую часть «Капитана Америки»

The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёром четвёртого «Капитана Америки» выступит постановщик и сценарист Джулиус Она. Он известен по фантастическому триллеру «Парадокс Кловерфилда», а также драмам «Девушка в беде» и «Люс».
Сценарием займётся Малкольм Спеллман, создатель и главный автор сериала «Зимний солдат». Он будет работать вместе с Даланом Массоном, своим коллегой по шоу.
В центре сюжета «Капитана Америки» — герой Сэм Уилсон, которого играет Энтони Маки. В ходе событий «Зимнего солдата» Уилсон стал новым Капитаном. Возможно, Баки и СШАгент появятся в фильме, но никакой информации по этому поводу пока нет.
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