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    Новости

    СМИ: «Капитан Америка 4» запущен в разработку

    24 апреля 2021
    Кот-император
    24.04.2021
    515
    0 минут на чтение
    «Капитан Америка 4» находится в разработке

    Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что в разработке находится «Капитан Америка 4» (в российском прокате — «Первый мститель 4»).

    Сценаристом проекта будет Малкольм Спеллман, шоураннер «Сокола и Зимнего солдата», который завершился на этой неделе. Вместе с ним проектом займётся сценарист Далан Муссон, который также участвовал в работе над сериалом.

    Актёрский состав проекта ещё не известен, но финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» оставил множество возможностей для кастинга. Фильм, вероятно, продолжит историю Сэма Уилсона, которого играет Энтони Маки, нынешнего обладателя щита. Можно предположить также, что Баки и СШАгент появятся в фильме.

    Проекту ещё предстоит найти режиссёра, а участие или возвращение Криса Эванса остается неподтвержденным.

    Финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» вышел в пятницу 23 апреля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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