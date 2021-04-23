СМИ: «Капитан Америка 4» запущен в разработку

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что в разработке находится «Капитан Америка 4» (в российском прокате — «Первый мститель 4»).
Сценаристом проекта будет Малкольм Спеллман, шоураннер «Сокола и Зимнего солдата», который завершился на этой неделе. Вместе с ним проектом займётся сценарист Далан Муссон, который также участвовал в работе над сериалом.
Актёрский состав проекта ещё не известен, но финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» оставил множество возможностей для кастинга. Фильм, вероятно, продолжит историю Сэма Уилсона, которого играет Энтони Маки, нынешнего обладателя щита. Можно предположить также, что Баки и СШАгент появятся в фильме.
Проекту ещё предстоит найти режиссёра, а участие или возвращение Криса Эванса остается неподтвержденным.
Финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» вышел в пятницу 23 апреля.
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А еще Крис Эванс может сыграть главу «Гидры».
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