СМИ: «Капитан Америка 4» запущен в разработку

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что в разработке находится «Капитан Америка 4» (в российском прокате — «Первый мститель 4»).

Сценаристом проекта будет Малкольм Спеллман, шоураннер «Сокола и Зимнего солдата», который завершился на этой неделе. Вместе с ним проектом займётся сценарист Далан Муссон, который также участвовал в работе над сериалом.

Актёрский состав проекта ещё не известен, но финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» оставил множество возможностей для кастинга. Фильм, вероятно, продолжит историю Сэма Уилсона, которого играет Энтони Маки, нынешнего обладателя щита. Можно предположить также, что Баки и СШАгент появятся в фильме.

Проекту ещё предстоит найти режиссёра, а участие или возвращение Криса Эванса остается неподтвержденным.

Финальный эпизод «Сокола и Зимнего солдата» вышел в пятницу 23 апреля.