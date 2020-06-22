СМИ: Rocksteady работает над игрой про Отряд самоубийц

Журналисты Eurogamer со ссылкой на собственные источники подтвердили, что Rocksteady на самом деле работает над игрой про Отряд самоубийц.

Скорее всего, она получит название «Отряд самоубийц: Убей Лигу справедливости». Из этого можно сделать вывод, что проект будет посвящен битве суперзлодеев против супергероев.

Игру представят 22 августа в рамках DC Fandome, но ее разработка стартовала не так давно. Там же анонсируют новую игру про Бэтмена от WB Games Montreal — «Рыцари Готэма». Ей уделят больше всего внимания.

Warner Bros. на данный момент официально не прокомментировала эту информацию.