СМИ: Sony запустила в разработку экранизацию игры Days Gone

Deadline сообщает, что на фоне успеха экранизации Uncharted компания Sony запустила в разработку полнометражный фильм по ещё одной игре — шутеру про зомби-апокалипсис Days Gone.

Главную роль исполнит Сэм Хьюэн, известный по сериалу «Чужестранка». Сценарий напишет номинированный на «Оскар» Шелдон Тёрнер, работавший над «Людьми Икс: Первый класс» и «Техасской резнёй бензопилой: Начало». Согласно источникам Deadline, лента станет «любовным посланием» к фильмам о байкерах.

Действие оригинальной игры происходит в США после разрушительной глобальной пандемии. Сюжет вращается вокруг бывшего члена мотоклуба Дикона Сент-Джона, который колесит на байке по постапокалиптической Америке, полной шустрых и голодных зомби. Его цель — отыскать давно потерянную любовь всей своей жизни, которой может уже и не быть в живых.

Ранее «Анчартед: На картах не значится» стала самой успешной игровой экранизацией от Sony, заработав в мировом прокате более 400 млн долларов.