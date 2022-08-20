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    Новости

    СМИ: Sony запустила в разработку экранизацию игры Days Gone

    20 августа 2022
    20.08.2022
    292
    0 минут на чтение
    СМИ: Sony делает фильм по Days Gone, в нём может сыграть актёр из «Чужестранки»

    Deadline сообщает, что на фоне успеха экранизации Uncharted компания Sony запустила в разработку полнометражный фильм по ещё одной игре — шутеру про зомби-апокалипсис Days Gone.

    Главную роль исполнит Сэм Хьюэн, известный по сериалу «Чужестранка». Сценарий напишет номинированный на «Оскар» Шелдон Тёрнер, работавший над «Людьми Икс: Первый класс» и «Техасской резнёй бензопилой: Начало». Согласно источникам Deadline, лента станет «любовным посланием» к фильмам о байкерах.

    Действие оригинальной игры происходит в США после разрушительной глобальной пандемии. Сюжет вращается вокруг бывшего члена мотоклуба Дикона Сент-Джона, который колесит на байке по постапокалиптической Америке, полной шустрых и голодных зомби. Его цель — отыскать давно потерянную любовь всей своей жизни, которой может уже и не быть в живых.

    Ранее «Анчартед: На картах не значится» стала самой успешной игровой экранизацией от Sony, заработав в мировом прокате более 400 млн долларов.

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