    3
    Новости

    СМИ: В шестом сезоне «Чёрного зеркала» сыграют Кейт Мара, Аарон Пол и Джош Хартнетт

    13 июля 2022
    13.07.2022
    415
    1 минута на чтение
    СМИ: В шестом сезоне «Чёрного зеркала» сыграют Кейт Мара, Аарон Пол и Джош Хартнетт

    По данным Variety, шестой сезон антологии «Чёрное зеркало» уже в производстве! Издание узнало, кто уже присоединился к сериалу.

    В новых сериях появятся Кейт Мара ( «Учитель», «Карточный домик»), Зази Битц («Дэдпул 2»), Паапа Эссьеду («Род мужской»), Джош Хартнетт («Страшные сказки»), Аарон Пол («Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада»), Дэнни Рамирез («Сокол и Зимний солдат»), Клара Ругор («Дитя робота»), Оден Торнтон («Это мы») и Анджана Васан («Мы — Lady Parts»).

    Эти актёры появятся в первых трёх эпизодах сезона. При этом в шоу эпизодов планируется больше, и остальной актёрский состав пока не раскрывают.

    Ранее создатели сериала рассказывали, что шоу будет масштабнее, серии можно будет сравнить с полноценными фильмами.

    При этом Netflix ещё не анонсировал шестой сезон. И даты выхода продолжения у сериала пока нет.

    Читайте также

    Чёрное зеркало: как правильно понять и принять 5 сезон

    Чёрное зеркало: как правильно понять и принять 5 сезон

     Павел Ильин |  11.06.2019

    Чарли Брукер больше не обличает технологии — он рассказывает о самих людях. Это многим не понравилось — но разве это плохо?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика
    0
    25615
    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика

    Жестокий, кровавый, несносно смешной и абсолютно сумасшедший мир.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!)
    0
    75077
    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцены после титров (все спойлеры здесь!)

    Заодно рассказываем, чего ждать дальше от истории про бога Грома!

    Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса 5
    0
    134389
    «Интерстеллар» поколения 1990-х. Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса

    Как научно-фантастический бестселлер учёного стал любимым фильмом астрономов.

    Джим Батчер «Воздушная гавань»
    0
    233989
    Джим Батчер «Воздушная гавань». Динамичный стимпанк от автора приключений Гарри Дрездена

    Увлекательное начало цикла, который может на этом и закончиться.

    Черновик 980
    0
    297894
    Шоу продолжается: как роман Мэттью Стовера «Герои умирают» говорит о насилии в поп-культуре

    «Хотите кровищи? Пожалуйста!» — говорит нам Стовер через Кейна, который намекает своим зрителям, что пора бы подумать о происходящем, а не потреблять кровавые развлечения без малейшего намёка на рефлексию.

    Мир фантастики №224 (июль 2022) 2
    0
    388040
    Мир фантастики №224 (июль 2022)

    Безобразное, прекрасное, странное во всех проявлениях.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 3
    0
    402394
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы

    Пульт где-то рядом.

    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви 10
    0
    350456
    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви

    Его считали одновременно фашистом и хиппи, он агитировал за атомное оружие и защищал социалистов, дружил с учёными и сектантами, и даже, говорят, сайентологию придумали на спор с ним… 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить