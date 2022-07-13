СМИ: В шестом сезоне «Чёрного зеркала» сыграют Кейт Мара, Аарон Пол и Джош Хартнетт

По данным Variety, шестой сезон антологии «Чёрное зеркало» уже в производстве! Издание узнало, кто уже присоединился к сериалу.

В новых сериях появятся Кейт Мара ( «Учитель», «Карточный домик»), Зази Битц («Дэдпул 2»), Паапа Эссьеду («Род мужской»), Джош Хартнетт («Страшные сказки»), Аарон Пол («Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада»), Дэнни Рамирез («Сокол и Зимний солдат»), Клара Ругор («Дитя робота»), Оден Торнтон («Это мы») и Анджана Васан («Мы — Lady Parts»).

Эти актёры появятся в первых трёх эпизодах сезона. При этом в шоу эпизодов планируется больше, и остальной актёрский состав пока не раскрывают.

Ранее создатели сериала рассказывали, что шоу будет масштабнее, серии можно будет сравнить с полноценными фильмами.

При этом Netflix ещё не анонсировал шестой сезон. И даты выхода продолжения у сериала пока нет.