СМИ: Зоша Рокемор исполнит одну из главных ролей в четвёртом «Капитане Америке»

Deadline пишет, что актриса Зоша Рокемор получила одну из главных ролей в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Кого она сыграет, пока неизвестно. Рокемор наиболее известна по ролям в фильмах «Брайан Бэнкс» и «Горе-творец», а также сериалу «Проект Минди».

В центре сюжета четвёртого «Капитана Америки» — герой Сэм Уилсон, которого играет Энтони Маки. В ходе событий «Зимнего солдата» Уилсон стал новым Капитаном Америкой.

В актёрском составе также значатся Тим Блейк Нельсон, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Карл Ламбли и Шира Хаас. В режиссёрское кресло сел Джулиус Она, снявший фильмы «Парадокс Кловерфилда», «Девушка в беде» и «Люс». Сценаристом выступил Малкольм Спеллман, создатель и главный автор сериала «Зимний солдат». Он работал вместе с Даланом Массоном, своим коллегой по шоу.

Съёмки четвёртого «Капитана Америки» стартуют в конце марта, а премьера фильма намечена на 3 мая 2024 года.