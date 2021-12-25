Смотрим прямую трансляцию с запуска телескопа «Джеймс Уэбб»

25 декабря в 15:30 стартует запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» (его ещё называют James Webb Space Telescope или JWST).

NASA заранее запустило прямой эфир, в котором несколько часов рассказывало об особенностях и целях аппарата.

Телескоп будет работать не на околоземной орбите (как, скажем, «Хаббл»), а на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты в точке Лагранжа L₂ системы Солнце — Земля.

Аппарату потребуется примерно месяц, чтобы добраться до L₂. Это будет самое напряжённое время для инженеров — они займутся раскрытием солнцезащитного экрана телескопа, что необходимо для охлаждения приборов. Кроме того, обсерватория начнёт развёртывание основного и вторичного зеркал. Все эти системы довольно сложны, если хоть какая-нибудь из них выйдет из строя, то вся миссия окажется под угрозой.

После развёртывания инженерам потребуется ещё несколько месяцев на тестирование и калибровку научных инструментов телескопа. К работе аппарат приступит лишь где-то в середине 2022 года.

На нём установлены:

камера видимого и ближнего инфракрасного диапазона NIRCam,

спектрограф видимого и ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec,

инструмент среднего инфракрасного диапазона MIRI, включающий в себя камеру и спектрограф,

инструмент FGS-NIRISS, включающий в себя датчик точного наведения телескопа, камеру и бесщелевой спектрограф.

У «Джеймса Уэбба» очень амбициозные задачи. Он будет искать первые галактики и звезды, образовавшиеся после Большого взрыва, исследовать формирование звезд и планетных систем вокруг них, а также изучать физические и химические свойства экзопланет и их атмосфер. На основе последних данных учёные попытаются определить и потенциальную обитаемость.

Подробный материал о телескопе ищите в февральском выпуске «Мира фантастики»!