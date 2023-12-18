События сериала про лечебницу Аркхэм от Мэтта Ривза развернутся в основной киновселенной DC

Творческий руководитель DC Studios Джеймс Ганн рассказал, что действие сериала Мэтта Ривза про лечебницу Аркхэм развернется в основной киновселенной DC.
Изначально предполагалось, что это будет спин-офф «Бэтмена» про полицию Готэма, позже фокус сместили на лечебницу Аркхэм.
По словам Ганна, Мэтт Ривз будет работать над проектами как для основной киновселенной, так и для своей с «Бэтменом» и сериалом про Пингвина.
Как оказалось, сериал про лечебницу Аркхэм был одним из первых проектов, которые утвердили для новой киновселенной DC.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.