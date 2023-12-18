События сериала про лечебницу Аркхэм от Мэтта Ривза развернутся в основной киновселенной DC

Творческий руководитель DC Studios Джеймс Ганн рассказал, что действие сериала Мэтта Ривза про лечебницу Аркхэм развернется в основной киновселенной DC.

Изначально предполагалось, что это будет спин-офф «Бэтмена» про полицию Готэма, позже фокус сместили на лечебницу Аркхэм.

По словам Ганна, Мэтт Ривз будет работать над проектами как для основной киновселенной, так и для своей с «Бэтменом» и сериалом про Пингвина.

Как оказалось, сериал про лечебницу Аркхэм был одним из первых проектов, которые утвердили для новой киновселенной DC.