Sony Pictures локализовала свой бизнес в России

По данным издания «Ведомости», Sony Pictures решила не уходить из России полностью и локализовать свой бизнес, переименовав подразделение в «Контент-клуб».
Это произошло на фоне того, что SPPR Holdings Russia перешла под управление российского топ-менеджмента.
Пост генерального директора сохранил за собой Антон Сиренко. По его словам, сделка была денежной, но сумму озвучивать он не стал.
«Контент-клуб» займется дистрибуцией фильмов и инвестициями в российское кино.
Однако речи о релизе новинок Sony пока не идет. Сиренко считает, что если компания решит прокатывать свои фильмы в России, то будет делать это через проверенных партнеров вроде него.
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