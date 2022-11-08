Sony Pictures локализовала свой бизнес в России

По данным издания «Ведомости», Sony Pictures решила не уходить из России полностью и локализовать свой бизнес, переименовав подразделение в «Контент-клуб».

Это произошло на фоне того, что SPPR Holdings Russia перешла под управление российского топ-менеджмента.

Пост генерального директора сохранил за собой Антон Сиренко. По его словам, сделка была денежной, но сумму озвучивать он не стал.

«Контент-клуб» займется дистрибуцией фильмов и инвестициями в российское кино.

Однако речи о релизе новинок Sony пока не идет. Сиренко считает, что если компания решит прокатывать свои фильмы в России, то будет делать это через проверенных партнеров вроде него.