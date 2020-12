Создатель To the Moon и Finding Paradise выпустит комикс о героях игр

Разработчик Кан Гао, известный по инди-видеоиграм To the Moon, A Bird Story и Finding Paradise, объявил, что в 2021 году увидит свет комикс во вселенной этих проектов.

Он охватит события To the Moon и расскажет о Еве Розалин и Ниле Уоттсе из организации «Зигмунд», что фигурировали в игре. Кроме того, комикс свяжет события игр со следующей игрой Гао Impostor Factory. Её разработчик позиционирует сразу как сиквел и приквел To the Moon.

В комиксе запланировано более 50 страниц, он выйдет одновременно с игрой в 2021-м. А вскоре после выхода Impostor Factory Гао и его студия расскажут о неком новом проекте, над которым уже идёт работа.