Создатель To the Moon и Finding Paradise выпустит комикс о героях игр

Разработчик Кан Гао, известный по инди-видеоиграм To the Moon, A Bird Story и Finding Paradise, объявил, что в 2021 году увидит свет комикс во вселенной этих проектов.
Он охватит события To the Moon и расскажет о Еве Розалин и Ниле Уоттсе из организации «Зигмунд», что фигурировали в игре. Кроме того, комикс свяжет события игр со следующей игрой Гао Impostor Factory. Её разработчик позиционирует сразу как сиквел и приквел To the Moon.
В комиксе запланировано более 50 страниц, он выйдет одновременно с игрой в 2021-м. А вскоре после выхода Impostor Factory Гао и его студия расскажут о неком новом проекте, над которым уже идёт работа.
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Поклонникам To the Moon играть обязательно. Правда, сиквел не предлагает ничего нового, кроме сюжета.
Инди-игру To the Moon экранизируют в виде полнометражного анимационного фильма
По словам создателя игры, бюджет экранизации будет сопоставим с картиной «Твоё имя».
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