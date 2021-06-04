«Ижевск дайнемикс» и ЖК «Тессеракт» в новом ролике от авторов «Русской кибердеревни»

Сергей Васильев, автор ролика про русскую кибердеревню, выпустил третий большой ролик в той же юмористической фантастической вселенной!

На этот раз ролик стилизован под выпуск новостей, центральным сюжетом которого стал репортаж с завода по изготовлению роботов «Ижевск Дайнемикс». Главный герой — типичный чиновник, гендиректор предприятия Константин Барагозин.

В ролике вдобавок обыгрывается строительный комплекса «Тессеракт», управление погодой при помощи спутников, луддизм и многое другое. Новый гость выпуска — герой юмористических скетчей Виталий Наливкин.