«Ижевск дайнемикс» и ЖК «Тессеракт» в новом ролике от авторов «Русской кибердеревни»

Сергей Васильев, автор ролика про русскую кибердеревню, выпустил третий большой ролик в той же юмористической фантастической вселенной!
На этот раз ролик стилизован под выпуск новостей, центральным сюжетом которого стал репортаж с завода по изготовлению роботов «Ижевск Дайнемикс». Главный герой — типичный чиновник, гендиректор предприятия Константин Барагозин.
В ролике вдобавок обыгрывается строительный комплекса «Тессеракт», управление погодой при помощи спутников, луддизм и многое другое. Новый гость выпуска — герой юмористических скетчей Виталий Наливкин.
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Где сложнее снимать — в поезде или в деревне, когда вернётся Николай, какого юмора не будет в роликах и как так вышло, что создатель кибердеревни не любит киберпанк?
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