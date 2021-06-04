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    «Ижевск дайнемикс» и ЖК «Тессеракт» в новом ролике от авторов «Русской кибердеревни»

    4 июня 2021
    04.06.2021
    2131
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    Сергей Васильев, автор ролика про русскую кибердеревню, выпустил третий большой ролик в той же юмористической фантастической вселенной!

    На этот раз ролик стилизован под выпуск новостей, центральным сюжетом которого стал репортаж с завода по изготовлению роботов «Ижевск Дайнемикс». Главный герой — типичный чиновник, гендиректор предприятия Константин Барагозин.

    В ролике вдобавок обыгрывается строительный комплекса «Тессеракт», управление погодой при помощи спутников, луддизм и многое другое. Новый гость выпуска — герой юмористических скетчей Виталий Наливкин.

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     Александр Стрепетилов |  16.04.2021

    Где сложнее снимать — в поезде или в деревне, когда вернётся Николай, какого юмора не будет в роликах и как так вышло, что создатель кибердеревни не любит киберпанк?

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