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    #интервью #киберпанк #юмор

    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни

    16 апреля 2021
    Александр Стрепетилов
    16.04.2021
    9703
    4 минуты на чтение
    #интервью #киберпанк #юмор
    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни

    У нас на сайте — интервью с Сергеем Васильевым, автором и режиссёром роликов про русскую кибердеревню. Сначала мы увидели скетч про ферму и роботов, а перед Новым годом познакомились с нейропрезидентом. Сегодня студия Birchpunk выпустила ещё один ролик — посвящённый путешествиям на поездах. По такому поводу мы задали Сергею несколько вопросов.

    Привет, Сергей! Спасибо за вдохновляющие, смешные и жизненные ролики! Здорово, что вы решили не останавливаться на одной ферме и стали снимать самые разные сюжеты. Расскажите, как проходили съёмки нового ролика? Снимать в поезде было сложнее, чем в деревне? Много времени ушло на постпродакшен?

    Мы стремимся в каждой серии пробовать что-то новое для себя — приёмы, ходы, технологии и так далее, так что каждая серия в чём-то проще, в чём-то сложнее, чем предыдущие, а на самом деле они вообще разные.

    С точки зрения логистики серия про космопоезд, безусловно, проще: депо расположено в пределах Москвы, до него заметно легче добраться, чем до Рязанской области.

    С организационной и производственной — гораздо сложнее: множество персонажей, ограниченное пространство для манёвра камеры в вагоне. К тому же в этот раз у нас была сложная бутафория, в отличие от первой «Кибердеревни». Костюм космодембеля Пети чего стоит (кстати, его делали в мастерской «Кречет»).

    На постпродакшен ушло в этот раз около месяца против четырёх в «Кибердеревне».

    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни 1

    Почему решили добавить новых персонажей, а не строить сюжеты вокруг одного только фермера?

    Наш слоган — «Windows of Future Russia», «Окна в Россию будущего». Это маленькие окошки-всполохи, через которые можно заглянуть краешком глаза в альтернативную реальность. Маленькие части мозаики мира, которые постепенно будут складываться в общую картину.

    Нам бы хотелось удивлять зрителя с каждой новой серией, экспериментировать над жанром, подачей — развивать вселенную, показывая её с разных сторон и с точек зрения совершенно непохожих персонажей.

    Мы работаем над продолжением истории Николая, но одновременно понимаем, что это должна быть именно история — на одних только хохмах интерес не удержишь, уже с третьего-четвёртого ролика зритель пресытится, а потому должно быть полноценное развитие и сюжет. Будет хорошо, если зрители начнут скучать по персонажам — их возвращение на экраны будет восприниматься как событие, как встреча старого друга, который уезжал в тайгу и сидел без интернета.

    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни 2 «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни 5

    В новогоднем скетче вы отлично пошутили про нейропрезидента. Но есть ли какие-то вещи или люди, над которыми вы бы шутить не стали?

    Нам бы точно не хотелось уходить в сортирный юмор (ну ладно, чёрная дыра в сортире не в счёт). Совсем чёрный юмор тоже не в нашей стилистике. В остальном, поскольку все наши истории происходят в альтернативной реальности, все совпадения с нашей действительностью — а они неизбежно появятся, согласно теории бесконечных мультивселенных, — являются абсолютно случайными.

    Что вам самому больше нравится: самолёты или поезда? 

    Конечно же, поезда, — если расстояние не очень большое. В недельной поездке до Владивостока, конечно, есть своя романтика, если некуда спешить, но время дорого. В общем, до Нептуна на плацкарте я бы не полетел, а вот съездить на выходные в культурную столицу Солнечной системы, Юпитер, ночным плацкартом — почему бы и нет.

    В ролике сыграл Евгений «BadComedian» Баженов, который часто ругает российские фильмы. Как ему ваша работа?

    Нужно уточнить, что Евгений ругает фильмы сомнительного качества, и не только российские. Серию на момент записи Евгений не видел, но, надеюсь, он не пожалеет, что принял участие в нашем проекте. Думаю, то, что он согласился сняться в камео, говорит о том, что проект ему понравился.

    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни 3

    Кого из звёзд в качестве камео вы бы хотели позвать ещё? И почему? Хотя бы на уровне «вот было бы круто, если бы…»

    Всё зависит от тематики серии — хотелось бы приглашать людей, которые смотрелись бы органично в конкретной истории. Было бы круто позвать в камео Артемия Лебедева (в первой серии, мы кстати, передали ему привет) или кого-нибудь из стендапа.

    Вы знакомы с отечественной фан-короткометражкой Данила Криворучко и его коллег Blindsight по роману Питера Уоттса? Вам никогда не хотелось сделать нечто схожее по какому-нибудь любимому произведению?

    Да, мы, разумеется, видели эту потрясающую работу и даже ненадолго пересеклись с Данилой на трансляции CG EVENT.

    Думаю, у меня не хватит усидчивости. Сейчас хочется получать быстрый отклик аудитории — насколько я помню из рассказа Данилы, процесс длился около трёх лет. Но в будущем — кто знает.

    Вы упоминали в одном из интервью Евгения Зубкова (мы с ним тоже делали интервью для журнала). Скажите, не было идеи поработать вместе? «Оживить» некоторые его рисунки?

    Мне кажется, что рисунки Евгения и так живы и живут своей жизнью, это завершённые произведения, прекрасные в своей лаконичности и деталях. Так что, если их просто зашевелить, не будет эффекта — нужно развитие и полноценная история, и никто лучше Евгения её не придумает.

    К тому же у нас несколько разная стилистика и тон — работы Евгения более глубокие и серьёзные, а наши короткометражки лёгкие и хохмистые. Но кто знает 🙂

    «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни 4

    Евгений Зубков / серия «Милиция» (Carbongrad 1999)

    У вас есть любимые киберпанк-произведения? Можно из классических, можно из «нестандартного прочтения», как вы говорили в одном интервью.

    Скажу страшную вещь: не очень люблю киберпанк как таковой, так что у меня нет любимых произведений. Есть классика, которая признается всеми: «Бегущий по лезвию», «Призрак в доспехах» и так далее, тут я не буду оригинален. Возможно, моя ненависть к этому жанру помогла в работе. Киберпанк — это стилистика, в рамках которой можно рассказывать самые разные истории. И чем дальше они будут от архетипичных хакеров и киборгов, тем они будут интереснее. Предпочитаю вдохновляться чем попало — советскими фильмами, например «Любовь и голуби», «Семь невест ефрейтора Збруева», сериалами НТВ начала двухтысячных и так далее.

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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