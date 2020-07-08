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    Новости

    Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

    8 июля 2020
    Кот-император
    08.07.2020
    3242
    1 минута на чтение
    Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

    Шоураннеров сериала «Пацаны» в интервью Collider рассказал, как изменится второй сезон шоу. В первую очередь он подчеркнул, что зрителям стоит ждать короткометражный фильм «Бутчер», посвящённый главному герою. Он осветит события между первым и вторым сезоном и прольёт свет на историю борца с суперами.

    Первоначально эти сцены хотели вставить во второй эпизод, но они нарушали повествование, и в итоге их вырезали. Но поскольку они были чересчур важны, их смонтировали в короткометражку. Авторы не говорят, когда точно она выйдет — ориентировочно станет доступна вместе с одним из эпизодов.

    Кроме того, Крипке рассказал ещё несколько деталей:

    • продолжение будет более насыщенным, как в плане экшена, так и в плане драмы;
    • Amazon выделил больший бюджет, а шоу снимали на месяц дольше, чем первый сезон;
    • второй сезон будет «глубже»;
    • серии снова будут идти по 55-65 минут каждая;
    • больше выдающихся спецэффектов;
    • роль Джанкарло Эспозито («Мандалорец») — исполнительного директора Vought — расширили;
    • Крипке действительно ведёт переговоры о том, чтобы привлечь Джеффри Дина Моргана («Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы») к третьему сезону, но пока никакой конкретики.

    Второй сезоне стартует 4 сентября. Сперва выйдут три эпизода, а остальные пять сервис будет публиковать еженедельно.

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     Игорь Хованский |  31.07.2019 |  7 158

    Жестокий, циничный и смешной сериал о мире, в котором супергерои реальны, и их надо любой ценой остановить. Вам надоели супергерои? Вам понравится.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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