Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

Шоураннеров сериала «Пацаны» в интервью Collider рассказал, как изменится второй сезон шоу. В первую очередь он подчеркнул, что зрителям стоит ждать короткометражный фильм «Бутчер», посвящённый главному герою. Он осветит события между первым и вторым сезоном и прольёт свет на историю борца с суперами.

Первоначально эти сцены хотели вставить во второй эпизод, но они нарушали повествование, и в итоге их вырезали. Но поскольку они были чересчур важны, их смонтировали в короткометражку. Авторы не говорят, когда точно она выйдет — ориентировочно станет доступна вместе с одним из эпизодов.

Кроме того, Крипке рассказал ещё несколько деталей:

продолжение будет более насыщенным, как в плане экшена, так и в плане драмы;

Amazon выделил больший бюджет, а шоу снимали на месяц дольше, чем первый сезон;

второй сезон будет «глубже»;

серии снова будут идти по 55-65 минут каждая;

больше выдающихся спецэффектов;

роль Джанкарло Эспозито («Мандалорец») — исполнительного директора Vought — расширили;

Крипке действительно ведёт переговоры о том, чтобы привлечь Джеффри Дина Моргана («Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы») к третьему сезону, но пока никакой конкретики.

Второй сезоне стартует 4 сентября. Сперва выйдут три эпизода, а остальные пять сервис будет публиковать еженедельно.