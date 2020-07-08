Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

Шоураннеров сериала «Пацаны» в интервью Collider рассказал, как изменится второй сезон шоу. В первую очередь он подчеркнул, что зрителям стоит ждать короткометражный фильм «Бутчер», посвящённый главному герою. Он осветит события между первым и вторым сезоном и прольёт свет на историю борца с суперами.
Первоначально эти сцены хотели вставить во второй эпизод, но они нарушали повествование, и в итоге их вырезали. Но поскольку они были чересчур важны, их смонтировали в короткометражку. Авторы не говорят, когда точно она выйдет — ориентировочно станет доступна вместе с одним из эпизодов.
Кроме того, Крипке рассказал ещё несколько деталей:
- продолжение будет более насыщенным, как в плане экшена, так и в плане драмы;
- Amazon выделил больший бюджет, а шоу снимали на месяц дольше, чем первый сезон;
- второй сезон будет «глубже»;
- серии снова будут идти по 55-65 минут каждая;
- больше выдающихся спецэффектов;
- роль Джанкарло Эспозито («Мандалорец») — исполнительного директора Vought — расширили;
- Крипке действительно ведёт переговоры о том, чтобы привлечь Джеффри Дина Моргана («Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы») к третьему сезону, но пока никакой конкретики.
Второй сезоне стартует 4 сентября. Сперва выйдут три эпизода, а остальные пять сервис будет публиковать еженедельно.
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