Стартовал конкурс фантастических рассказов «Колфан-28» — с тремя необычными темами

Литературный редактор Александр Петров объявил уже 28-й по счёту литературный конкурс фантастических рассказов «Колфан» («Коллекция фантазий»).

Конкурс проходит три недели, он направлен как на новичков, так и на опытных писателей, поскольку в его основе — постоянное взаимодействие с другими участниками. Задача участников — написать фантастический рассказ. Фантастический —в широком смысле, будь то НФ, фэнтези, мистика или что-то такое, должно быть значимое фантдопущение.

Темы

Темой считается не только буквальная формулировка, данная в кавычках в начале, но и следующее за ней пояснение или ограничение.

«Без слов». Пояснение к теме: нужно показать большое сообщество людей или других высокоразвитых разумных существ, которые для общения друг с другом не используют состоящую из слов речь и её аналоги, как то: письменность, язык жестов, знаки, телепатию (если это подразумевает передачу мысленной речи) и т.п.; интересны и поэтому допускаются более абстрактные способы взаимодействия: музыка, мимика, танец, живопись и другие искусства, умолчания, контекст ситуаций и т.п.

Пояснение к теме: нужно показать большое сообщество людей или других высокоразвитых разумных существ, которые для общения друг с другом не используют состоящую из слов речь и её аналоги, как то: письменность, язык жестов, знаки, телепатию (если это подразумевает передачу мысленной речи) и т.п.; интересны и поэтому допускаются более абстрактные способы взаимодействия: музыка, мимика, танец, живопись и другие искусства, умолчания, контекст ситуаций и т.п. «Лекарство от здравого смысла». Ограничение темы: в качестве такового лекарства нельзя рассматривать алкоголь и наркотики, это слишком очевидное решение.

Ограничение темы: в качестве такового лекарства нельзя рассматривать алкоголь и наркотики, это слишком очевидное решение. «Три необычных знакомства, одна ссора и кое-что ещё». Ограничение темы: события должны разворачиваться в обществе, по культурному развитию соответствующем XIX-XXI векам, где доминирующей технологией является алхимия, а остальные современные технологии — пар, электричество, двигатели внутреннего сгорания, атомная энергия и т.п. — отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии.

Условия

Соответствие теме и фантастическому жанру. Авторы обязаны соблюдать анонимность (нельзя даже намекать на авторство). Объём — от 5000 до 40 000 знаков, считая заголовок, сноски, пробелы и знаки препинания. Старые рассказы присылать нельзя!

Количество рассказов от одного автора не ограничено. Количество рассказов от одного соавторского коллектива тоже не ограничено, однако он должен иметь неизменный состав.

Как отправить

Рассказы принимаются по электронной почте в форматах .doc, .docx, .rtf или .txt.

Начало приёма рассказов — 28 июля 2021 года, 0:00. Окончание приёма рассказов — 17 августа 2021 года, 23:59. Начало первого тура — 21 августа 2021 года, 0:00. Остальные сроки конкурса будут объявлены перед началом первого тура. Время везде московское.

О судействе

Конкурс проходит в несколько туров, в которых оценки текстам ставят сами участники.

Когда начнётся первый тур, будут вывешены списки рассказов по группам. Ваша группа — та, куда попал ваш рассказ (если у вас несколько рассказов, то самый большой из них; если вы писали в соавторстве, то самый большой из соавторских рассказов). Вы должны прочитать все рассказы своей группы, оценить их по 10-балльной шкале и отправить бюллетень с оценками организаторам. Вы также можете написать на форуме отзывы или разборы на те рассказы, о которых вам есть что сказать, но это не обязательно.

Дальше будет второй тур, если рассказов на конкурсе много, или сразу финальный тур. Во втором туре, как и в первом, несколько групп, в финальном туре — одна. Если ваш рассказ прошёл, вам точно так же, как и раньше, нужно прочесть и оценить рассказы группы.

О победителях

Авторы, занявшие первые три места, получат призы:

1 место — 5000 рублей;

2 место — 3000 рублей;

3 место — 2000 рублей.

Мы и редакция журнала «Edita» рассмотрим к публикации десять рассказов, набравших самые высокие баллы.

Всем удачи!