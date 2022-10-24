В 2022-м исполняется 65 лет с выхода «Туманности Андромеды» — знаменитого романа русского писателя и учёного Ивана Ефремова. В память о нём стартует научно-популярный просветительский проект «Великое Кольцо». Назван он так в честь информационной сети, которая в книгах Ефремова объединяет разумных существ, живущих под разными звездами в удалённых галактиках.

«Великое Кольцо» объединит несколько мероприятий, которые посвящёны футурологии, фантастике и современным технологиям.

Задача проекта — объединить интеллектуальные традиции конструирования будущего, ярко проявившиеся в классических произведениях советской фантастики, и современные научные знания. Для того, чтобы определить возможные сценарии будущего и разработать на их основе проекты развития.

В рамках «Великого Кольца» пройдёт несколько публичных дискуссий для поклонников фантастики. В ходе лекций участники ознакомятся с представлениями отечественных фантастов по выбранным темам, а выступления экспертов раскроют современное положение дел. Затем планируют провести форсайт-сессию, на которой наиболее активные участники представят сценарии будущего. А по итогу организаторы подготовят и опубликуют сборник, куда войдут статьи по темам публичных дискуссий и описание наиболее интересных сценариев будущего.

Первая дискуссия пройдёт в ближайшие дни. На ней лекторы расскажут о космонавтике и различных моделях её развития — государственной и частной.

Встреча состоится в 19.00 27 октября в Москве, в Большом зале Библиотеки имени Достоевского на Чистых Прудах (Чистопрудный бул., 23 строение 1)

Вести дискуссию будут научный журналист Михаил Котов, а также писатель-фантаст, исследователь истории космонавтики и автор МирФ Антон Первушин. Зарегистрироваться на ней можно здесь, а поучаствовать в онлайн-формате — здесь. Все подробности — на сайте «Великого Кольца».

А ниже можно посмотреть обращение к участникам от потомков Ивана Ефремова. Они расскажут о самом проекте «Великое Кольцо»: