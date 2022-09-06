Стартовал предзаказ подарочного издания «Готамерона» — романа в жанре «домашнее фэнтези»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ подарочной версии первого тома романа «Готамерон». Книгу описывают как книжный эксперимент, в котором авторы переводят эпическое фэнтези в бытовую плоскость.
Основной упор сделан на эффект присутствия, чтобы вы могли наблюдать за повседневной жизнью крестьян, горожан и господ повыше, погружаясь сначала в их быт, а затем наблюдая, как неведомые силы наполняют привычный им мир хаосом.
Всего в романе шесть главных героев, вокруг которых начинают происходить мистические события. Как и читатель, довольный привычным ритмом жизни, они не будут понимать причину перемен, совершая множество ошибок.
Особенности предзаказа
- проработанные мир и персонажи;
- дополнительная глава (нет в сетевой версии);
- карты острова и материка;
- автограф автора и сувениры;
- эксклюзивная бумажная копия;
- подарочное оформление.
С 2019 года авторы выпустили три тома малыми тиражами. Вот презентация третьего тома:
Пятеро детей с фермы, давшие клятву вечной дружбы, старый некромант, хранящий заговоренный клинок, чародей-отшельник, видящий во снах скорый конец света, отчаянная крестьянка, мечтающая сбежать от своего сюзерена, смотритель маяка, за которым охотится чудовище, и еще несколько второстепенных героев. Все они живут на острове Миркхолд, и у каждого есть история, которая станет базисом для главного конфликта.
Участники могут приобрести наборы с автографом, магнитом, закладкой, буклетом и даже картой.
Доставка запланирована на декабрь.
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