Стартовал предзаказ подарочного издания «Готамерона» — романа в жанре «домашнее фэнтези»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ подарочной версии первого тома романа «Готамерон». Книгу описывают как книжный эксперимент, в котором авторы переводят эпическое фэнтези в бытовую плоскость.

Основной упор сделан на эффект присутствия, чтобы вы могли наблюдать за повседневной жизнью крестьян, горожан и господ повыше, погружаясь сначала в их быт, а затем наблюдая, как неведомые силы наполняют привычный им мир хаосом.

Всего в романе шесть главных героев, вокруг которых начинают происходить мистические события. Как и читатель, довольный привычным ритмом жизни, они не будут понимать причину перемен, совершая множество ошибок.