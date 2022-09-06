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    Новости

    Стартовал предзаказ подарочного издания «Готамерона» — романа в жанре «домашнее фэнтези»

    6 сентября 2022
    06.09.2022
    52
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ подарочного издания «Готамерона» — романа в жанре «домашнее фэнтези»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ подарочной версии первого тома романа «Готамерон». Книгу описывают как книжный эксперимент, в котором авторы переводят эпическое фэнтези в бытовую плоскость.

    Основной упор сделан на эффект присутствия, чтобы вы могли наблюдать за повседневной жизнью крестьян, горожан и господ повыше, погружаясь сначала в их быт, а затем наблюдая, как неведомые силы наполняют привычный им мир хаосом.

    Всего в романе шесть главных героев, вокруг которых начинают происходить мистические события. Как и читатель, довольный привычным ритмом жизни, они не будут понимать причину перемен, совершая множество ошибок.

    Особенности предзаказа

    • проработанные мир и персонажи;
    • дополнительная глава (нет в сетевой версии);
    • карты острова и материка;
    • автограф автора и сувениры;
    • эксклюзивная бумажная копия;
    • подарочное оформление.

    С 2019 года авторы выпустили три тома малыми тиражами. Вот презентация третьего тома:

    Пятеро детей с фермы, давшие клятву вечной дружбы, старый некромант, хранящий заговоренный клинок, чародей-отшельник, видящий во снах скорый конец света, отчаянная крестьянка, мечтающая сбежать от своего сюзерена, смотритель маяка, за которым охотится чудовище, и еще несколько второстепенных героев. Все они живут на острове Миркхолд, и у каждого есть история, которая станет базисом для главного конфликта.

    Участники могут приобрести наборы с автографом, магнитом, закладкой, буклетом и даже картой.

    Доставка запланирована на декабрь.

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