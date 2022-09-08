Стартовал сбор средств на издание авторского фэнтези-комикса «Планета огня»

У наших коллег на CrowdRepublic стартовала кампания по изданию авторского комикса «Планета огня. Тайна Церэи». Это приключенческая история в лучших традициях сёненов, в которой фэнтезийные элементы смешиваются с научной фантастикой. В центре сюжета — харизматичный антигерой.

Добро пожаловать на далёкую планету Церэя из галактики Андромеда — жестокий мир бесконечных сражений. Борьба за выживание разных народов идёт многие годы, но на самом деле за кровопролитием стоит одно могущественное существо.

Печать начнётся сразу после завершения кампании. В первом томике планируется 52 страницы. Можно заказать версию с автографом.