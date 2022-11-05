Студия Warner Bros. хочет больше сосредоточиться на франшизах — например, на «Гарри Поттере»

На встрече с инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах компании на будущее. Студия планирует развивать свои самые популярные франшизы, такие как «Гарри Поттер» и кинокомиксы DC, и при этом отказаться от менее прибыльных проектов. Заслав заявил:

Фильма о Супермене у нас не было 13 лет. А за эти 15 лет мы не сняли ни одного фильма о Гарри Поттере. Кинокомиксы DC и «Гарри Поттер» приносили нам хорошую прибыль за эти последние 25 лет.

Заслав объяснил, что именно серия фильмов о Гарри Поттере принесла студии огромную прибыль — с 2001 по 2011 год она собрала в прокате 7,7 миллиарда долларов. Уменьшение кассовых сборов пришло только с «Фантастическими тварями» — заключительная часть трилогии «Тайны Дамблдора» заработала всего 405,1 млн долларов.

Пока что конкретных планов на развитие вселенной «Гарри Поттера» у компании нет, Заслав высказал лишь свои личные желания о возрождении франшизы. Согласно ему, для начала работы необходимо договориться с Джоан Роулинг, написавшей оригинальную серию книг.

Кроме того, глава Warner Bros. Discovery подтвердил, что компания всё ещё владеет правами на другую масштабную франшизу — «Властелин колец». Вселенная Средиземья получит расширение, и первым из новых проектов станет полнометражный анимационный фильм «Война рохирримов», который планируют выпустить в апреле 2024 года.