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    Новости

    Студия Warner Bros. хочет больше сосредоточиться на франшизах — например, на «Гарри Поттере»

    5 ноября 2022
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    05.11.2022
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    Глава Warner Bros. заявил, что хотел бы больше фильмов о Гарри Поттере

    На встрече с инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах компании на будущее. Студия планирует развивать свои самые популярные франшизы, такие как «Гарри Поттер» и кинокомиксы DC, и при этом отказаться от менее прибыльных проектов. Заслав заявил:

    Фильма о Супермене у нас не было 13 лет. А за эти 15 лет мы не сняли ни одного фильма о Гарри Поттере. Кинокомиксы DC и «Гарри Поттер» приносили нам хорошую прибыль за эти последние 25 лет.

    Заслав объяснил, что именно серия фильмов о Гарри Поттере принесла студии огромную прибыль — с 2001 по 2011 год она собрала в прокате 7,7 миллиарда долларов. Уменьшение кассовых сборов пришло только с «Фантастическими тварями» — заключительная часть трилогии «Тайны Дамблдора» заработала всего 405,1 млн долларов. 

    Пока что конкретных планов на развитие вселенной «Гарри Поттера» у компании нет, Заслав высказал лишь свои личные желания о возрождении франшизы. Согласно ему, для начала работы необходимо договориться с Джоан Роулинг, написавшей оригинальную серию книг.

    Кроме того, глава Warner Bros. Discovery подтвердил, что компания всё ещё владеет правами на другую масштабную франшизу — «Властелин колец». Вселенная Средиземья получит расширение, и первым из новых проектов станет полнометражный анимационный фильм «Война рохирримов», который планируют выпустить в апреле 2024 года.

    Заслав также коснулся последних скандальных новостей касательно работы компании, наиболее громкими из которых стали отмена фильма «Бэтгерл» и удаление сериалов и фильмов из сервиса HBO Max.

    Заслав объяснил подобные решения как наиболее продуктивные:

    Вся библиотека не должна быть на HBO Max и оплачиваться сервисом. У нас необыкновенный каталог […] — 15-20 сериалов, которые зрители любят и регулярно просматривают. Но есть огромное количество сериалов и фильмов, которые вообще не используются. Если ничего из этого не потребляется, почему бы нам не разместить его на там, где оно будет более полезно?

     

     

     

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