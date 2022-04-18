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    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию

    18 апреля 2022
    18.04.2022
    657
    0 минут на чтение

    В сети разошёлся проект пользовательницы Reddit под ником lettuceown. Она использовала нейросеть Artbreeder, чтобы по книжному описанию воссоздать портреты персонажей из «Гарри Поттера».

    Стоит отметить, что проектом она начала заниматься ещё с конца февраля, а довела до конца его в марте. Всего получилось свыше 30 работ — посмотреть их все можно на отдельной странице. lettuceown добавила, что скорректировала финальный результат.

    Гарри Поттер

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 8

    Гермиона Грейнджер

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 6

    Рон Уизли

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 1

    Дядя Вернон

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 4

    Лорд Волан-де-Морт

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 3

    Люциус Малфой

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 12

    Молодой Сириус Блэк

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 11

    Северус Снейп

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 10

    Джинни Уизли

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 9

    Драко Малфой

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 7

    Ремус Люпин

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 5

    Нарцисса Малфой

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию 2

    Джордж Уизли / Фрэд Уизли

    Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию
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