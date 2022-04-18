Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию

В сети разошёлся проект пользовательницы Reddit под ником lettuceown. Она использовала нейросеть Artbreeder, чтобы по книжному описанию воссоздать портреты персонажей из «Гарри Поттера».
Стоит отметить, что проектом она начала заниматься ещё с конца февраля, а довела до конца его в марте. Всего получилось свыше 30 работ — посмотреть их все можно на отдельной странице. lettuceown добавила, что скорректировала финальный результат.
Гарри Поттер
Гермиона Грейнджер
Рон Уизли
Дядя Вернон
Лорд Волан-де-Морт
Люциус Малфой
Молодой Сириус Блэк
Северус Снейп
Джинни Уизли
Драко Малфой
Ремус Люпин
Нарцисса Малфой
Джордж Уизли / Фрэд Уизли
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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