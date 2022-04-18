Нейросеть представила персонажей «Гарри Поттера» по описанию

В сети разошёлся проект пользовательницы Reddit под ником lettuceown. Она использовала нейросеть Artbreeder, чтобы по книжному описанию воссоздать портреты персонажей из «Гарри Поттера».

Стоит отметить, что проектом она начала заниматься ещё с конца февраля, а довела до конца его в марте. Всего получилось свыше 30 работ — посмотреть их все можно на отдельной странице. lettuceown добавила, что скорректировала финальный результат.

Гарри Поттер

Гермиона Грейнджер

Рон Уизли

Дядя Вернон

Лорд Волан-де-Морт

Люциус Малфой

Молодой Сириус Блэк

Северус Снейп

Джинни Уизли

Драко Малфой

Ремус Люпин

Нарцисса Малфой

Джордж Уизли / Фрэд Уизли