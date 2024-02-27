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    Тимоти Шаламе не против сыграть в кинокомиксе, но при двух условиях

    27 февраля 2024
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    27.02.2024
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    Тимоти Шаламе не против сыграть в кин

    Тимоти Шаламе рассказал, что не против сыграть в супергеройском фильме, но только при определенных условиях.

    Ранее актер рассказывал, что Леонардо Ди Каприо дал ему два совета: не сниматься в кинокомиксах и не принимать наркотики.

    Я следую этим советам! Но фильм, после которого я захотел стать актером, — супергеройский «Темный рыцарь». Если сценарий и режиссер будут великолепными, мне придется рассмотреть предложение.

    Шаламе уже неоднократно рассказывал о своей любви к «Темному рыцарю». Особенно его впечатлила игра Хита Леджера.

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