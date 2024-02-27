Тимоти Шаламе не против сыграть в кинокомиксе, но при двух условиях

Тимоти Шаламе рассказал, что не против сыграть в супергеройском фильме, но только при определенных условиях.

Ранее актер рассказывал, что Леонардо Ди Каприо дал ему два совета: не сниматься в кинокомиксах и не принимать наркотики.

Я следую этим советам! Но фильм, после которого я захотел стать актером, — супергеройский «Темный рыцарь». Если сценарий и режиссер будут великолепными, мне придется рассмотреть предложение.

Шаламе уже неоднократно рассказывал о своей любви к «Темному рыцарю». Особенно его впечатлила игра Хита Леджера.