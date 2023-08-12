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    Новости

    Тизер мрачной игры про Черепашек-ниндзя по мотивам комикса The Last Ronin

    12 августа 2023
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    12.08.2023
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    Мрачный тизер игры про Черепашек-ниндзя по мотивам комикса The Last Ronin 1

    THQ Nordic представила тизер экшен-RPG по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, в котором в живых остался только один из Черепашек-ниндзя. Он отправляется мстить клану Фут, который убил его семью.

    Это будет мрачная экшен-RPG от третьего лица, авторы которой вдохновляются последними God of War.

    Разработкой игры занимается студия Black Forest Games, известная по ремейкам Destroy All Humans и по «выживачу» Fade to Silence.

    Дата релиза неизвестна. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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