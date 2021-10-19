Том Уэллинг рассказал, почему закрыли сериал «Тайны Смолвиля»

Том Уэллинг, сыгравший главного героя в «Тайнах Смолвиля», в одном из интервью рассказал, почему сериал в конечном итоге закрыли.

По его словам, он может назвать миллион причин. Но главная — ограничения в творческой свободе.

У нас закончилась история для Кларка. Кларк должен был стать Суперменом. Но «Смолвиль» не мог стать сериалом о Супермене. Потому что он построен по-другому.

Тем не менее сейчас на ранней стадии производства находится анимационное продолжение «Тайн Смолвиля». Над ним работают создатели оригинального шоу Альфред Гоу и Майлз Миллар.