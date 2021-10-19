Том Уэллинг рассказал, почему закрыли сериал «Тайны Смолвиля»

Том Уэллинг, сыгравший главного героя в «Тайнах Смолвиля», в одном из интервью рассказал, почему сериал в конечном итоге закрыли.
По его словам, он может назвать миллион причин. Но главная — ограничения в творческой свободе.
У нас закончилась история для Кларка. Кларк должен был стать Суперменом. Но «Смолвиль» не мог стать сериалом о Супермене. Потому что он построен по-другому.
Тем не менее сейчас на ранней стадии производства находится анимационное продолжение «Тайн Смолвиля». Над ним работают создатели оригинального шоу Альфред Гоу и Майлз Миллар.
По сути, мы сейчас пытаемся запрыгнуть на другую арену, где мы, возможно, сможем реализовать нашу задумку.
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Том Уэллинг: «Тайны Смолвиля» получат анимационное продолжение
Дмитрий Кинский | 24.06.2021
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