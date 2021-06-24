Том Уэллинг: «Тайны Смолвиля» получат анимационное продолжение

Том Уэллинг, исполнивший главную роль в «Тайнах Смолвиля», неожиданно подтвердил, что сериал получит анимационное продолжение.
По его словам, он работает над этим вместе с Майклом Розенбаумом, который вновь вернется к образу Лекса Лютора. Они рассчитывают на то, что другие актеры из оригинального шоу тоже присоединятся к ним.
TOM WELLING IS BACK AS SUPERMAN FOR A SMALLVILLE ANIMATED SERIES….SOMEBODY SAAAAAAAVE MEpic.twitter.com/cQbgkTjIHB
— BLURAYANGEL (@blurayangel) June 24, 2021
Вероятно, официально проект анонсируют в рамках мероприятия DC Fandome, которое в этом году должно пройти 16 октября.
Ранее сразу несколько инсайдеров уже рассказывали, что HBO Max запустил в производство некий проект во вселенной сериала, но без подробностей.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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