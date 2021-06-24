    3
    Новости

    Том Уэллинг: «Тайны Смолвиля» получат анимационное продолжение

    24 июня 2021
    24.06.2021
    796
    0 минут на чтение
    Том Уэллинг: «Тайны Смолвиля» полу

    Том Уэллинг, исполнивший главную роль в «Тайнах Смолвиля», неожиданно подтвердил, что сериал получит анимационное продолжение.

    По его словам, он работает над этим вместе с Майклом Розенбаумом, который вновь вернется к образу Лекса Лютора. Они рассчитывают на то, что другие актеры из оригинального шоу тоже присоединятся к ним.

    Вероятно, официально проект анонсируют в рамках мероприятия DC Fandome, которое в этом году должно пройти 16 октября.

    Ранее сразу несколько инсайдеров уже рассказывали, что HBO Max запустил в производство некий проект во вселенной сериала, но без подробностей.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть
    0
    4356
    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть

    Юношеская мистика в викторианских декорациях.

    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»
    0
    43767
    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»

    «Говорил я тебе, Зевс, не лезь в пари с Аполлоном! Он ясновидец, ему виднее!»

    Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя
    0
    80370
    Памяти Ивана Магазинникова. Гейм-дизайнера и писателя

    С цитатами Алексея Пехова и воспоминаниями коллег.

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут 4
    0
    60468
    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

    В третьей серии «Локи» бог обмана получает неожиданную напарницу, участвует в космическом вестерне и отвечает на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 7
    0
    126286
    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения?

    За что мы любим и ненавидим роман и как может продолжиться история Саши Самохиной, которая стала Словом.

    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»
    0
    285451
    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»

    «…Итак, господа журналисты, перед вами наше секретное оружие — гиперболоид».

    Летнее солнцестояние, Иван Купала: праздник и его легенды 22
    0
    385624
    Солнцестояние, цветок папоротника и Иван Купала: праздник и его легенды

    О традициях праздника, его легендах, и как найти волшебный цветок папоротника.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 7
    0
    206000
    Нора Робертс «Год первый»: лучик надежды на фоне гибели цивилизации

    Авантюрное фэнтези в постапокалиптическом сеттинге.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить