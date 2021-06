Том Уэллинг: «Тайны Смолвиля» получат анимационное продолжение

Том Уэллинг, исполнивший главную роль в «Тайнах Смолвиля», неожиданно подтвердил, что сериал получит анимационное продолжение.

По его словам, он работает над этим вместе с Майклом Розенбаумом, который вновь вернется к образу Лекса Лютора. Они рассчитывают на то, что другие актеры из оригинального шоу тоже присоединятся к ним.

TOM WELLING IS BACK AS SUPERMAN FOR A SMALLVILLE ANIMATED SERIES….SOMEBODY SAAAAAAAVE MEpic.twitter.com/cQbgkTjIHB

— BLURAYANGEL (@blurayangel) June 24, 2021