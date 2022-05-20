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    Новости

    Томас Хейден Черч сыграет в сериале по мотивам Twisted Metal

    20 мая 2022
    20.05.2022
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    0 минут на чтение
    Томас Хейден Черч сыграет в сериале по мотивам Twisted Metal

    Томас Хейден Черч («Джордж из джунглей») присоединился к актерскому составу телеадаптации Twisted Metal, которой занимается стриминговый сервис Peacock.

    Ему досталась роль агента Стоуна — хладнокровного и непреклонного постапокалиптического дорожного патрульного, который преследует даже мелкие преступления с самым суровым приговором. Герой не остановится ни перед чем, чтобы восстановить закон и порядок в разделенных Штатах Америки.

    Помимо него в сериале появятся Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»), которые сыграют Джона Доу и Молчунью соответственно.

    Джонатан Смит, работавший над сценарием «Кобры Кай», выступит шоураннером экранизации Twisted Metal. А Китао Сакураи, поставивший «Приколистов в дороге», снимет несколько эпизодов.

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