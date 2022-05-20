Томас Хейден Черч сыграет в сериале по мотивам Twisted Metal

Томас Хейден Черч («Джордж из джунглей») присоединился к актерскому составу телеадаптации Twisted Metal, которой занимается стриминговый сервис Peacock.

Ему досталась роль агента Стоуна — хладнокровного и непреклонного постапокалиптического дорожного патрульного, который преследует даже мелкие преступления с самым суровым приговором. Герой не остановится ни перед чем, чтобы восстановить закон и порядок в разделенных Штатах Америки.

Помимо него в сериале появятся Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»), которые сыграют Джона Доу и Молчунью соответственно.

Джонатан Смит, работавший над сценарием «Кобры Кай», выступит шоураннером экранизации Twisted Metal. А Китао Сакураи, поставивший «Приколистов в дороге», снимет несколько эпизодов.