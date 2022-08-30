В начале августа развлекательное издание NME составило внушительный список 50 лучших подростковых сериалов всех времён. В основном он состоит из школьных драм, но в него попало и немало фантастики во всех проявлениях.
Некоторые решения выглядят странно. Скажем, на 48-м месте авторы расположили обе версии «Сабрины», классическую и от Netflix. Популярный «Ривердейл» занял 36-ю строчку. Молодёжный детектив «Вероника Марс» расположили на 28-м месте. Знаковый для целого поколения мульсериал «Дарья» удостоился 22-го места. «Конец ***ного мира» — 15-го. А легендарная супергероика «Отбросы» — на 12-м.
А вот как выглядит топ-10:
10. «Девчонки из Дерри»
9. «Половое воспитание»
8. «Бухта Доусона»
7. «Переростки»
6. «Баффи — истребительница вампиров»
5. «Эйфория»
4. «Очень странные дела»
3. «О.С. — Одинокие сердца»
2. «Хулиганы и ботаны»
1. «Молокососы»
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