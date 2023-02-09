Агрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшим фильмом 2022 года «Топ Ган 2: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

Картина получила 96% свежести от критиков (на основе 464 рецензий) и 99% свежести от обычных зрителей.

Напомним, «Мэверик» стал одним из самых кассовых фильмов в 2022 году. Лента заработала 1,488 миллиарда долларов в мировом прокате.

Помимо сиквела «Топ Гана» в топ лучших картин 2022 года попали: