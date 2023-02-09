Агрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшим фильмом 2022 года «Топ Ган 2: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Картина получила 96% свежести от критиков (на основе 464 рецензий) и 99% свежести от обычных зрителей.
Напомним, «Мэверик» стал одним из самых кассовых фильмов в 2022 году. Лента заработала 1,488 миллиарда долларов в мировом прокате.
Помимо сиквела «Топ Гана» в топ лучших картин 2022 года попали:
- «Банши Инишерина» (97%);
- «Все везде и сразу» (95%);
- «Пиноккио» Гильермо дель Торо (97%);
- «Я краснею» (95%);
- «Событие» (99%);
- «Бэтмен» (85%);
- «Вулкан любви» (98%);
- «Марсель, ракушка в ботинках» (99%);
- «Тилл» (98%).
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